無恥！UBER司機猥褻酒醉女友人 還竊錄隱私處

辜姓UBER司機載送酒醉的女友人，竟趁機猥褻，還以手機竊錄其隱私處，高院以乘機猥褻罪判刑6月。（情境照）

2024/03/29 09:01

〔記者楊國文／台北報導〕30多歲的UBER計程車司機辜男，去年初載送聚餐酒醉的女友人返家，竟萌生歹念，將計程車開往他住處的停車場，將女友人脫衣猥褻得逞，還以手機竊錄其私密處，傳送給男友人觀看，不料，友人不恥辜男犯行予以告發；高等法院維持一審判決，仍依乘機猥褻等罪判辜男6月徒刑，可易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，辜男是UBER計程車司機，因工作機會在群組中結識頗具姿色的女子小涵（化名）。

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去年初，小涵和多名友人在新北市汐止區一家連鎖KTV喝酒聚餐後，因酒醉欲搭計程車返家，而透過群組叫車，辜男獲悉後自告奮勇接單，駕駛租賃小客車前來載送小涵。

小涵上車後，立即醉倒不省人事，辜男見狀，見有機可乘，心生淫念，竟將小涵載到他住處的地下室停車場，停妥後，將車子座椅放平，使小涵上半身平躺在座椅上，即將她脫衣，猥褻得逞。

辜男猥褻小涵過程中，還持手機，開啟錄影模式竊錄她的乳房等隱私部位，並傳送給友人黃男觀看。黃男則認為辜男犯行太惡劣，持猥褻影片向警方告發，經警循線將辜男查獲。

辜男應訊時坦承猥褻及偷拍小涵隱私處等犯行，檢方偵查後，依乘機猥褻等罪起訴辜男。

士林地院審理後認為，辜男為逞一己私慾，竟利用小涵酒醉無法抗拒之際乘機猥褻，並偷拍竊錄其身體隱私處，還傳送給友人觀看，對小涵造成嚴重心理創傷，惟考量他犯後坦承犯行，有意賠償被害人，但因雙方對賠償金額無法達成共識，而未調解成功，另有罹癌的母親需要照顧，判他6月徒刑，可易科罰金18萬元。

辜男不服判決，認為判決過重，上訴請求依刑法第59條規定予以減刑。不過，高院認定一審判決適當，已就辜男的犯後態度、家庭背景等情形納入考量，判決駁回，仍維持6月徒刑，可易科罰金18萬元。

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