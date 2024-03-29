詐領助理費提前報到入獄！竹縣議員鄭昱芸用「大約在冬季」道別

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸，因詐領助理費21萬元，判3年8月、褫奪公權2年定讞，她貼文宣告自己申請了提前報到入獄。（資料照）

2024/03/29 09:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕無黨籍新竹縣議員鄭昱芸，因詐領助理費21萬元，判3年8月、褫奪公權2年定讞。鄭昱芸今（30）日早在臉書貼文，用齊秦「大約在冬季」一曲歌詞表達心情，宣告自己申請了提前報到入獄，說「團隊還是在，你們還是在，我一定早去早回到大家身邊！」

鄭昱芸貼文表示，「謝謝大家，政治路雖充滿風雨，而大家迫不及待伸出的手與擁抱讓我充滿溫暖與感動！」強調「團隊還是在，你們還是在，我一定早去早回到大家身邊！擔心我來日的大家呀！別擔心，有什麼消息一定跟你們分享，未來一定還有許多要麻煩大家的地方！」

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鄭還說：「臉書、手機、line、Messenger，都還暢通，我可愛可靠的團隊們都還持續會有人回覆，我的動向消息也會持續透過管道讓大家知道！希望大家一切都好。同樣，我也會如此！」

判決指出，出身芎林鄉的鄭昱芸在新竹縣議會第19屆議員任內，於2018年12月25日至2019年8月31日期間，未實際支薪聘僱吳女、陳男母子2人擔任公費助理，卻將2人列入助理名冊，檢附遴聘異動表、身分證影本等，提交給議會，使議會承辦人將2人登載於「議員助理補助費印領清冊」、「議員助理年終春節慰勞金印領清冊」中，並各匯11萬3674元、10萬4575元至2人的郵局帳戶，鄭昱芸從而詐取助理補助費總計21萬8249元。

一審新竹地院依利用職務上機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑，二審高等法院考量她確實有以公費服務縣民，推廣地方特色活動，去年10月改判3年8月、褫奪公權2年，本月中最高法院駁回上訴定讞。

鄭昱芸為第7選區芎林鄉唯一一席議員，曾擔任芎林鄉民代表，現為第二任議員，最高學歷為台大政治研究所，過去當過工研院研究員、財經記者、鄭姓宗親會會長、芎林鄉地方發展協會理事長等。

鄭昱芸今天上午在臉書貼文，宣告自己選擇提前報到。（擷取自鄭昱芸臉書貼文）

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