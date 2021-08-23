涉走私肉品驗出非洲豬瘟病毒 越南籍母女2人收押禁見

涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人（圖左）及其阮姓女兒（圖右）。（記者王定傳攝）

2021/08/23 13:30

〔記者王定傳／台北報導〕行政院非洲豬瘟中央災害應變中心昨天（22日）召開記者會指出，國內查獲越南走私的肉製品驗出非洲豬瘟病毒，共計71.786公斤；新北地檢署於19日接獲通報後，已於20日緊急銷毀查扣的肉製品，並約談涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人及其阮姓女兒到案，訊後將2女聲押禁見，新北地院今日中午裁定2女收押禁見。

檢方昨（22）日訊問完畢向法院聲請羈押禁見，聲押庭今日上午11時20分召開，由新北檢主任檢察官黃彥琿率同檢察官黃佳彥、陳姵伊共3人蒞庭，法院於下午1時20分裁定2人羈押禁見。

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法院指出，依被告供述及檢察官所提證據，足認2人犯嫌重大，且有串證之虞，衡諸本案犯罪情節、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制程度等情，認非予羈押，顯難進行後續追訴、審判，而有羈押之必要，裁定自今日起羈押2月並禁止接見通信。

本案由新北檢主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬，指揮新北市警局海山分局、雲林縣警局斗六分局偵辦，發現鄧婦及其女兒涉嫌走私具有非洲豬瘟陽性病毒的越南肉製品，查獲的肉品已於本月20日下午2時31分，於雲林縣動植物防疫所進行銷毀。

新北地檢署檢察長徐錫祥為此指派人員組成專案小組，積極清查被告等人走私肉品的上游與去向，以防堵肉品流入市面影響民眾的健康。

檢方認為，鄧婦及阮女涉犯「懲治走私條例」中的「私運管制物品進口」罪、「菸酒管理法」中的「輸入私菸」罪、「動物傳染病防治條例」中的「擅自輸入禁止輸入檢疫物」罪及「稅捐稽徵法」中的「逃漏稅捐」等罪，犯嫌重大，有串、滅證及再犯之虞，因2人為越南裔人士，亦有逃亡之虞，據此向新北地院聲押禁見。

新北檢呼籲，不法之人切勿心存僥倖，以身試法，檢警全力打擊不法的堅決態度不容挑戰，對於此類犯罪的上、中、下游通路，將全面展開追查、強力查緝，向上溯源、向下刨根，斷絕走私行為，以維護法紀。（14:53更新，增加聲押庭流程與羈押原因）

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