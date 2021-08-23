涉走私肉品驗出非洲豬瘟病毒 越南籍母女2人聲押禁見

動保處查看非法進口香腸。（新北市動物保護防疫處提供）

2021/08/23 00:57

首次上稿 00:44

更新時間 00:57

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院非洲豬瘟中央災害應變中心昨天（22日）召開記者會指出，國內查獲越南走私的肉製品驗出非洲豬瘟病毒，共計71.786公斤；新北地檢署於19日接獲通報後，已於20日緊急銷毀查扣的肉製品，並約談涉嫌走私的越南籍鄧姓婦人及其阮姓女兒到案，訊後依違反動物傳染病防治條例等罪，將2女聲押禁見。

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新北檢主任檢察官黃彥琿、檢察官何國彬，指揮新北市警局海山分局、雲林縣警局斗六分局，偵辦鄧婦及其女兒涉嫌走私具有非洲豬瘟陽性病毒的越南肉製品一案件，查獲的肉品已於本月20日下午2點31分，於雲林縣動植物防疫所進行銷毀。

新北檢為此組成專案小組，積極清查鄧婦等人走私肉品的上游及去向，嚴防肉品流入市面影響民眾健康；鄧婦及阮女經檢方訊問後，被認定涉犯懲治走私條例之私運管制物品進口罪、菸酒管理法之輸入私菸罪、動物傳染病防治條例之擅自輸入禁止輸入檢疫物罪、稅捐稽徵法之逃漏稅捐等罪。

檢方考量2人犯案嫌疑重大，且有滅證、勾串及再犯之虞，因2人為越南裔人士，亦有逃亡之虞，據此向新北地院聲押禁見。

新北檢呼籲，不法之人切勿心存僥倖，以身試法，檢警全力打擊不法的堅決態度不容挑戰，對於此類犯罪的上、中、下游通路，將全面展開追查、強力查緝，向上溯源、向下刨根，斷絕走私行為，以維護法紀。

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