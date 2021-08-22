為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    存放非洲豬瘟肉製品及私菸 違法倉儲不法獲利近300萬

    警方與農委會、新北市府相關單位人員於現場拆航空包裹清查。（記者徐聖倫翻攝）

    警方與農委會、新北市府相關單位人員於現場拆航空包裹清查。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/08/22 22:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局會同農委會、新北市政府相關單位於19日前往新莊查緝走私菸品、肉品，順利破獲1處倉庫，而裡頭的含豬肉的各項食品竟驗出有非洲豬瘟，甚至有些還是熱騰騰的熟食。警方查出這間倉庫存放走私香菸、非法肉品，幕後金主還雇用逃逸外勞，該倉庫透過轉手賺運費，3個多月下來不法獲利粗估近300萬元。

    據了解，警方會同農委會、新北市環保局、衛生局等單位，19日下午前往新莊中正路查緝，一眾人馬入內時映入眼簾的即是各項菸品、食品，食品部分除了月餅、火腿等乾貨，還有「荷葉豬肉捲」這類熱食。

    警方逮獲倉庫現場44歲越南裔鄧姓女負責人，另還有2名搬運工，分別為越籍和本國籍，越籍的搬運工為逃逸外勞，3人見警到來不敢妄動，警方得以順利詳細搜查，於現場開啟空運包裹80個，包裹內查獲私菸286條、菸絲50.87公斤、違規夾帶進口越南肉品約70公斤、電腦主機1臺、螢幕1臺、鍵盤滑鼠1組、監視器鏡頭2個、智慧型手機2臺等證物，並將鄧女等人帶回偵訊。

    警方表示，偵訊時鄧女等3人均表示自己為受雇員工，鄧女說她是領月薪5萬元來管理倉庫，不知道這些貨品均已違法。訊後警方將鄧女等3人依違反「菸酒管理法」、「動物傳染病防治條例」等罪嫌送辦，後續仍持續清查幕後金主及相關金流資料。

    現場查獲的肉品竟驗出有非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

    現場查獲的肉品竟驗出有非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

    除了乾貨，現場還有「荷葉豬肉捲」這類熱食，裡頭一樣驗出非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

    除了乾貨，現場還有「荷葉豬肉捲」這類熱食，裡頭一樣驗出非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    走私肉品驗出非洲豬瘟 蔡英文：四大措施嚴懲、杜絕走私
    2021/08/22 21:58

    走私肉品驗出非洲豬瘟 蔡英文：四大措施嚴懲、杜絕走私
    新莊越南店肉製品驗出非洲豬瘟 20日全數銷毀
    2021/08/22 20:56

    新莊越南店肉製品驗出非洲豬瘟 20日全數銷毀
    走私香腸、火腿首度驗出非洲豬瘟病毒 農委會憂心恐已流入市面
    2021/08/22 20:08

    走私香腸、火腿首度驗出非洲豬瘟病毒 農委會憂心恐已流入市面
    154隻走私貓安樂死惹不滿 林靜儀：應受譴責的是走私業者
    2021/08/21 17:20

    154隻走私貓安樂死惹不滿 林靜儀：應受譴責的是走私業者
    台南黃金海岸海漂豬檢測結果出爐 未感染非洲豬瘟
    2021/08/19 10:48

    台南黃金海岸海漂豬檢測結果出爐 未感染非洲豬瘟

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    黃金海岸出現海漂豬 南市府訪查周邊5養豬場無異常
    2021/08/16 17:24

    黃金海岸出現海漂豬 南市府訪查周邊5養豬場無異常
    時隔3個月！ 南韓江原道再現非洲豬瘟疫情
    2021/08/08 13:32

    時隔3個月！ 南韓江原道再現非洲豬瘟疫情
    社會今日熱門
    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走
    2021/08/22 05:30

    存8600萬泰達幣 遭駭客轉走

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權
    2021/08/22 05:30

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論
    2021/08/22 05:30

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑
    2021/08/22 05:30

    友用錯方法助戒毒 老師吸毒曝光判刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播