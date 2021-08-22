存放非洲豬瘟肉製品及私菸 違法倉儲不法獲利近300萬

警方與農委會、新北市府相關單位人員於現場拆航空包裹清查。（記者徐聖倫翻攝）

2021/08/22 22:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局會同農委會、新北市政府相關單位於19日前往新莊查緝走私菸品、肉品，順利破獲1處倉庫，而裡頭的含豬肉的各項食品竟驗出有非洲豬瘟，甚至有些還是熱騰騰的熟食。警方查出這間倉庫存放走私香菸、非法肉品，幕後金主還雇用逃逸外勞，該倉庫透過轉手賺運費，3個多月下來不法獲利粗估近300萬元。

據了解，警方會同農委會、新北市環保局、衛生局等單位，19日下午前往新莊中正路查緝，一眾人馬入內時映入眼簾的即是各項菸品、食品，食品部分除了月餅、火腿等乾貨，還有「荷葉豬肉捲」這類熱食。

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警方逮獲倉庫現場44歲越南裔鄧姓女負責人，另還有2名搬運工，分別為越籍和本國籍，越籍的搬運工為逃逸外勞，3人見警到來不敢妄動，警方得以順利詳細搜查，於現場開啟空運包裹80個，包裹內查獲私菸286條、菸絲50.87公斤、違規夾帶進口越南肉品約70公斤、電腦主機1臺、螢幕1臺、鍵盤滑鼠1組、監視器鏡頭2個、智慧型手機2臺等證物，並將鄧女等人帶回偵訊。

警方表示，偵訊時鄧女等3人均表示自己為受雇員工，鄧女說她是領月薪5萬元來管理倉庫，不知道這些貨品均已違法。訊後警方將鄧女等3人依違反「菸酒管理法」、「動物傳染病防治條例」等罪嫌送辦，後續仍持續清查幕後金主及相關金流資料。

現場查獲的肉品竟驗出有非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

除了乾貨，現場還有「荷葉豬肉捲」這類熱食，裡頭一樣驗出非洲豬瘟。（記者徐聖倫翻攝）

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