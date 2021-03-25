翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論

佳和集團負責人翁茂鍾的筆記本記載著與多名司法官會面與贈禮的時間點，遭監察院質疑有不法，要求司法院徹查。翁茂鍾沉寂多日，25日大動作在媒體上登廣告反擊，要求不要不分青紅皂白就入人於罪。（資料照）

2021/03/25 15:23

〔記者吳政峰／台北報導〕佳和集團負責人翁茂鍾的筆記本記載著與多名司法官會面與贈禮的時間點，遭監察院質疑有不法，要求司法院徹查。翁茂鍾沉寂多日，25日大動作在媒體上登廣告反擊，要求不要不分青紅皂白就入人於罪，也對慘遭波及的朋友感到抱歉。司法院得悉後，以「不予評論」4個字回應。

司法院表示，對於翁茂鍾的說法「不予評論」，但因調查人員之前已訪談過翁，未來將以他當時口述的證詞，搭配手上所有的各項證據，綜合評判後再認定事實，所有和他有過接觸的司法官都將製成報告，送交法官人事審議委員會討論有無懲處必要，預計4月初公布結果。

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據悉，司法院內部已有初步標準，除了考量與翁茂鍾接觸的次數、頻率、密集度以外，還有雙方接觸的地點，如：是在球場、餐廳、私人住宅等，而最重要的就是雙方見面的時點，翁茂鍾究竟有沒有涉入訴訟。

翁茂鍾在聲明中指出，本來想在各項調查告一段落後，再出面說明，但一些看圖說故事的不實指控，竟然沒有停歇的跡象，深思後，決定出面澄清，希望各界能冷靜與理性看待。

他強調，記事情於筆記本內是他年輕到現在的習慣，有的是他的隨手筆記，有的是秘書陳抄，各行各業的朋友都有，為幾十年的君子之交，絕非為了特定目的而為，沒想到有心人士卻捕風捉影、汙衊人格，讓他深感痛心。

翁茂鍾表示，希望外界不要再以訛傳訛、加油添醋，也不要不分青紅皂白就入人於罪，對於與他有關的四個案子要重啟調查，他也禁得起檢驗，期盼調查能審慎公平、勿枉勿縱，還原真相。也對於遭到波及的法官、檢察官、警察、調查官朋友，表達最深的歉意。

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