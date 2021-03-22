精緻偵查加強輕重分流 劍青檢改籲：修法增設檢察官助理

法務部長蔡清祥日前出席劍青檢改研討會。（劍青檢改提供）

2021/03/22 10:19

〔記者陳慰慈／台北報導〕由基層層檢察官組成的劍青檢改今發出聲明表示，法官設置法官助理已施行多年，反觀工作負荷更重的檢察官卻無，建請修法增設檢察官助理，以精緻偵查效能。

劍青檢改指出，目前《法院組織法》允許法院設置法官助理及司法事務官兩職，均專責協助法官處理案件，法官助理更已實施近30年，現各級法院已聘僱近3千名法官助理及司法事務官，實現專業分工，反觀工作負荷及執勤壓力更重的檢察機關，仍無設置檢察官助理，僅有檢察事務官一職且全國僅約500餘人，而檢察事務官係招考財經、資訊、營繕、法律等專業能力人員，是參考日本檢察事務官及「檢察技士」專業職能而設計的官職，其中法律專長者僅100多人，性質上與司法官助理有別，遠遠不敷現實案量的需求。

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劍青檢改表示，有鑑於檢察機關案件數量龐大、複雜度及緊急性都遠大於法院，實有修法增設檢察官助理的迫切需要，並應基於機關預算成本考量，適度調整檢察機關內部人力資源配置比重，以符合有效調節大量濫訴、輕重案件的分流，提升偵辦重大案件、緊急案件的精緻化。

另重大刑案防逃機制關於科技監控（俗稱電子腳鐐）的新修正法律，以及重大殺人案件可能衍生的緊急監護（含緊急精神鑑定）的修法草案，均規定由內勤檢察官（或專案承辦檢察官）須於24小時內辦理完竣，劍青檢改認為，相關法律及修法均缺乏任何配套資源，更未提供任何相對應的新增人力員額，在當前現行犯解送佔據龐大案數及24小時處理時間內，幾無可能再妥善兼顧前開新增的緊急重大業務，籲請司法院、行政院及立法院，於修法增加緊急監護及科技監控的同時，需同步增加相應配套措施及人力資源，以有效落實法律。

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