南市年關前擴大防火宣導 寓教於樂灌輸安全觀念

南市消防局舉辦119擴大宣導活動，設有各項體驗。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/17 13:24

［記者吳俊鋒／台南報導］年關將屆，台南市政府消防局今天舉辦119擴大防火宣導活動，透過一系列的親子體驗，寓教於樂地灌輸民眾在緊急狀況時，正確的逃生、避難觀念；現場也感謝開基玉皇宮捐贈1.5萬顆住宅用火災警報器，落實弱勢家庭的安全照護。

活動以「牛年大手牽小手、防火平安向前走」為主題，在南紡世貿展覽中心舉行，市長黃偉哲表揚績優的打火弟兄，以及義消人員，感謝他們的辛苦付出。

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活動以嘉年華會的形式進行，由文賢國小的「祥獅獻瑞」揭開序曲，現場規劃了一系列的體驗闖關，包含CPR學習操作、防災小常識、居家安全，還有救溺等，並提供各種裝備、器材的展示介紹。

現場也有學童的繪畫著色寫生，搭配舞台表演，以及抽獎，結合意宣導互動遊戲，以多元、活潑、趣味性的方式展現，達到寓教於樂。

黃偉哲表揚也玉皇宮，感謝廟方響應社會公益，還兌現選前承諾，提供外勤打火弟兄第2套消防衣可進行替換使用。

黃偉哲說，新配發的消防衣，有各項優化的性能，有效提升執行勤務時的安全性，進而保障市民的生命財產安全。

黃偉哲表示，感謝社會各界的愛心捐助，全市身心障礙者家庭多免費安裝了住警器，覆蓋率高達99.55％，落實對弱勢族群的照顧。

黃偉哲指出，透過具歡樂、啟發性的體驗，讓大小朋友學習中了解正確的觀念，保護自己與他人的安全，也為下一代的消防教育扎根。

消防局長李明峯提到，119擴大宣導期間，適值農曆春節、元宵節，氣候乾燥寒冷，民眾用火、用電頻率較高，稍有不慎，容易釀災，透過活動，希望提升市民基本應變能力，平安過好年。

南市消防局舉辦119擴大宣導活動，設有各項體驗。（記者吳俊鋒攝）

南市消防局舉辦119擴大宣導活動，設有各項體驗。（記者吳俊鋒攝）

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