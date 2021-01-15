為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大火無情 屏縣今年編1千萬元預算安裝住警器

    潘孟安說，今年要求消防局盤整全縣5樓以下住宅，無論大樓、透天厝希望家家戶戶都能安裝住警器。（記者邱芷柔攝）

    潘孟安說，今年要求消防局盤整全縣5樓以下住宅，無論大樓、透天厝希望家家戶戶都能安裝住警器。（記者邱芷柔攝）

    2021/01/15 13:16

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市今天清晨發生火災憾事，火場無情，如何即時預防、發現，再度受到討論，屏東縣政府近年積極推動住宅用火災警報器設置，今年再編1000萬元經費，針對5樓以下住宅全面安裝住宅用火災警報器，希望達成全縣設置率達100％的目標。

    屏東縣長潘孟安今天上午出席屏東基督教醫院的雞湯送暖活動，潘孟安說，屏東縣6年來建構安居大社區，整合消防、警政與社政、衛政，其中「消防」首波即從縣內獨居長輩、身障與都收入戶等弱勢族群居處場所，全面安裝住警器。

    潘孟安指出，住警器首波約3.3萬戶在2019年裝設完畢，2020年再針對消防車無法進入的4米巷道、狹小巷弄及水源不足與偏鄉地區高風險族群住戶，完成住警報協助安裝，今年要求消防局盤整全縣5樓以下住宅，無論大樓、透天厝希望家家戶戶都能安裝住警器。

    屏東縣消防局指出，住警器可及時發揮效用，即時預警、發現，避免火災擴散，例如年前曾有1名男子在洗澡時聽到住警器作響，趕緊出來探看才發現是電視機在冒煙，好在及時發現才沒有讓火勢延燒擴大。

    屏縣消防局表示，今年縣府編列1000萬元預算，預計添購近4萬顆住警器，協助縣內5樓以下住宅，至少每戶都有一顆住警器，讓全縣設置率達100％，消防局也呼籲，民眾可自行到賣場添購，讓家中每個房間都有住警器，樓梯間也建議裝設。

    屏東縣今年編1千萬元預算，計畫盤點5樓以下住宅，投入住警器設置。（屏東縣政府提供）

    屏東縣今年編1千萬元預算，計畫盤點5樓以下住宅，投入住警器設置。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    裝住警器比發慰問金好！ 林明溱︰動支1500萬補足缺口
    2021/01/11 14:11

    裝住警器比發慰問金好！ 林明溱︰動支1500萬補足缺口
    台西鄉明年住警器置率將達100％ 今天安西府先贈750只
    2020/12/30 11:18

    台西鄉明年住警器置率將達100％ 今天安西府先贈750只

    北客鍾愛景觀宅 鶯歌這案自住客首選
    獅子會300B2四專七分區齊力公益 捐市價20萬火災住警器
    2020/12/14 20:05

    獅子會300B2四專七分區齊力公益 捐市價20萬火災住警器
    涉詐領245組住警器 北市消防員收押禁見
    2020/11/24 17:59

    涉詐領245組住警器 北市消防員收押禁見
    社會今日熱門
    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育
    2021/01/15 11:25

    陳檡文接任警大校長 徐國勇：盼持續將實務導入教育

    屏縣議員王景山誹謗蘇嘉全 道歉並代付律師費換撤告
    2021/01/14 14:15

    屏縣議員王景山誹謗蘇嘉全 道歉並代付律師費換撤告

    畫面曝光！疑打滑失控 重機台3線自撞護欄起火騎士噴飛
    2021/01/14 14:20

    畫面曝光！疑打滑失控 重機台3線自撞護欄起火騎士噴飛

    疑被逼車怒拍窗理論 騎士竟遭轎車駕駛連毆後腦勺
    2021/01/14 14:06

    疑被逼車怒拍窗理論 騎士竟遭轎車駕駛連毆後腦勺

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播