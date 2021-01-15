大火無情 屏縣今年編1千萬元預算安裝住警器

潘孟安說，今年要求消防局盤整全縣5樓以下住宅，無論大樓、透天厝希望家家戶戶都能安裝住警器。（記者邱芷柔攝）

2021/01/15 13:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市今天清晨發生火災憾事，火場無情，如何即時預防、發現，再度受到討論，屏東縣政府近年積極推動住宅用火災警報器設置，今年再編1000萬元經費，針對5樓以下住宅全面安裝住宅用火災警報器，希望達成全縣設置率達100％的目標。

屏東縣長潘孟安今天上午出席屏東基督教醫院的雞湯送暖活動，潘孟安說，屏東縣6年來建構安居大社區，整合消防、警政與社政、衛政，其中「消防」首波即從縣內獨居長輩、身障與都收入戶等弱勢族群居處場所，全面安裝住警器。

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潘孟安指出，住警器首波約3.3萬戶在2019年裝設完畢，2020年再針對消防車無法進入的4米巷道、狹小巷弄及水源不足與偏鄉地區高風險族群住戶，完成住警報協助安裝，今年要求消防局盤整全縣5樓以下住宅，無論大樓、透天厝希望家家戶戶都能安裝住警器。

屏東縣消防局指出，住警器可及時發揮效用，即時預警、發現，避免火災擴散，例如年前曾有1名男子在洗澡時聽到住警器作響，趕緊出來探看才發現是電視機在冒煙，好在及時發現才沒有讓火勢延燒擴大。

屏縣消防局表示，今年縣府編列1000萬元預算，預計添購近4萬顆住警器，協助縣內5樓以下住宅，至少每戶都有一顆住警器，讓全縣設置率達100％，消防局也呼籲，民眾可自行到賣場添購，讓家中每個房間都有住警器，樓梯間也建議裝設。

屏東縣今年編1千萬元預算，計畫盤點5樓以下住宅，投入住警器設置。（屏東縣政府提供）

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