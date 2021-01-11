裝住警器比發慰問金好！ 林明溱︰動支1500萬補足缺口

南投縣消防局透過婦宣隊大力宣導安裝住警器，也編預算為弱勢族群安裝。（南投縣府提供）

2021/01/11 14:11

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣名間鄉9日才發生住宅火災，造成民眾財產損失，消防局今天在縣務會議報告「住宅用火災警報器」裝設率42%，仍有約5萬5000多戶未安裝，縣長林明溱決定動支1500萬元預備金，為尚未裝設的住戶，每戶裝設1個，因為「幫縣民花錢裝住警器比發慰問金好」。

南投縣府消防局每年都會編列預算，宣導並分批為獨居老人、弱勢戶等族群的住處裝簡稱「住警器」的「住宅用火災警報器」，消防局長林聰吉今天在縣務會議中，報告該局宣導和協助安裝情況，包括編列預算幫忙安裝及民眾自動裝設「住警器」，大約有4萬多戶，以全縣9萬6000多戶來計算，安裝率約42%。

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林明溱認為裝「住警器」很重要，1個2、300元就能發揮大效用，因為在火警發生產生時產生濃煙和熱度時，在第一時間就能啟動發出震耳鳴響，讓住戶即時深夜沈睡也能警醒及時逃生。曾有1戶弱勢戶，在消防局幫忙裝設1個後，感覺非常需要，又自裝3個，結果真的在一場火警意外中，及時搶救出家中的身障成員，見證住警器確實是火災救命的利器。

林明溱在縣務會議中決定，動支1500萬元的預備金購買「住警器」，大約可買5萬5000個，讓縣內未裝戶每戶都能裝1個，屆時鼓勵民眾能再自購，在住處多裝幾個，增加防火功能。

林明溱說，多花1500萬元預備金絕對值得，因為只要能在發生火災時多救一條生命，就比事後再怎麼慰問扶助更有價值。

南投縣長林明溱舉例一弱勢戶因多裝幾個住警器，及時救出家中身障者，表示住警器真的很有用。（南投縣府提供）

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