全台急凍今已至少14人猝死 最年輕僅40歲（不斷更新）

寒流來襲，氣溫急凍，全台各地傳出多起猝死憾事，至於是否跟氣溫降低相關，則需視個案，有待進一步釐清。其中以新北市人數最多，最年輕僅40歲。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2021/01/08 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕寒流來襲，氣溫急凍，全台各地傳出多起憾事，今天（8日）已有至少14人猝死，各地也持續受理OHCA案件，至於是否跟氣溫降低相關，則需視個案進一步釐清。當中新北市人數最多，最年輕僅40歲，提醒民眾面對急遽低溫，身體容易產生不適，無論在家或出外，請務必注意保暖。

根據各地消防局統計資料，各地目前受理猝死人數如下：台北市4件、基隆市1件、新北市6件、桃園市2件、台中市1件。

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北部地區

天氣急凍 北市、基隆今已有5名長者猝死

天氣急凍，北市、基隆消防局統計，今天凌晨至上午10點，北市共有5人在家中因內科OHCA（到院前心肺功能停止），打電話向「119」求助仍回天乏術，而5人都是高齡長者，至於是否跟天氣冷有關，則需視個案，有待進一步釐清。



霸王寒流襲台 新北市6人猝死最年輕40歲

濕冷霸王寒流襲台，氣溫持續探底，新北市消防局統計8日凌晨零時截至中午12時，多達6人疑因天冷併發內科心血管等疾病，到院前心肺功能停止，其中2人為正值壯年的40歲男性

寒流急凍老父一覺不起 兒哽咽：昨天還好好的！

基隆市8日一名73歲蘇姓老翁，長期臥病在床，被兒子發現時已氣絕多時，全身冰冷；警員檢視蘇翁身軀，未發現有明顯致命外傷，懷疑蘇翁長期患有糖尿病等慢性疾病，今天上午天氣嚴寒，氣溫驟降至攝氏7度，可能未注意保暖致死。



氣溫急降 桃園2人猝死

桃園市今天氣溫急降到攝氏10度以下，81歲游姓老翁7日晚間11點多在桃園區住家，被家人發現躺在臥室內，已經沒有呼吸心跳；另外，楊梅區一處工地41歲的余姓男子，今天上午9點多也突然抽搐倒地後猝死。



中部地區

寒流發威 大甲婦人腦出血不治

寒流來襲，大甲地區曾姓婦人罹患心臟病與糖尿病，高血壓多年，一早被家屬發現昏迷在床上，家人緊急送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療因病況嚴重，最終宣告不治。



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