4歲起遭父家暴！11歲童在外5年仍「不想回家」 法官允續安置

從4歲就被父親酒後毆傷，11歲男童被安置5年仍不願回家跟父親同住，南投法官裁定縣府續安置男童。（記者陳鳳麗攝）

2024/11/11 17:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣11歲男童自4歲起即遭父親酒後毆打成傷，開始被安置，後斷斷續續返家、安置，縣府本月份再向南投地院聲請延長安置，男童父親強調現只會睡前才喝酒，希望兒子返家團聚，惟在外安置5年的男童，仍表達「可會面，但不想回家」，南投地院法官裁定繼續安置。

南投縣這名現年11歲男童境遇坎坷，從小父母分開，由父親撫養，其父親酒後易情緒失控，男童4歲、5歲、6歲都曾因父親不當管教，將他毆打成傷而被通報，6歲被打傷通報後不到半年再度被父親毆傷，縣府經評估後予以安置。

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該男童會由縣府固定安排與父親及不曾同住的母親會面，本月初安置即將期滿，南投縣府重新向南投地院聲請延長緊急安置3個月。

父親酒後失控痛毆成為小男童的陰影，他向社工單位表達內心的意願，願意跟父親和母親固定時間會面就好，但不願意返家跟父親同住。而男童的父親則希望兒子不要再住在別人家，能回家跟他同住，而他現在已有接受親職教育，且喝酒習慣也有改變，改在睡前才會喝一點。

未與兒子同住的男童生母，則希望把兒子接過去照顧，提出改定親權事件正由法院審理中，由於生母長期未與兒子生活，照顧功能有待評估；而男童生父父親照顧孩子能力尚有疑慮，南投地院去官考量男童自我保護及照顧能力薄弱，因此裁定准許縣府續予安置男童。

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