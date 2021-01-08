寒流急凍老父一覺不起 兒哽咽：昨天還好好的！

寒流來襲，溫度驟降時，有三高的民眾容易因血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，呼籲民眾做好保暖，若有心臟病症狀，更要把握黃金就醫期。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2021/01/08 11:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕受寒流影響，基隆一早氣灣只有攝氏7度。73歲蘇姓老翁長期臥病在床，今天早上沒有一如往常起床吃早餐，兒子來到他床邊，叫他起床吃早餐，已氣絕多時，全身冰冷；蘇的兒子哽咽告訴警察，「父親昨天還好好的啊！」

警方呼籲，寒流來襲，溫度驟降時，有三高的民眾容易因血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，呼籲民眾做好保暖，若有心臟病症狀，更要把握黃金就醫期。

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基隆市消防局今天上午近9時許獲報，基隆市七堵區東新街37巷民宅有蘇姓老翁沒有呼吸心跳，消防員趕抵發現蘇翁死亡多時，並未將他送醫急救；轄區警三分局七堵派出所副所長王愛榮、警員李瑋哲接著趕到蘇家。

蘇翁的兒子告訴警方，他今天上午到父親臥室叫父親起床吃飯時，父親躺在床上，已無心跳呼吸。

他還告訴警方，他父親今年73歲，患有胃潰瘍、糖尿病等慢性病，近年病況惡化，長期臥病在床；警員檢視蘇翁身軀，未發現有明顯致命外傷，懷疑蘇翁長期患有糖尿病等慢性疾病，今天上午天氣嚴寒，氣溫驟降至攝氏7度，可能未注意保暖致死。

對蘇翁猝死相當自責，蘇的兒子難過說，父親昨天還好好的，怎麼一覺起來就走了。

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