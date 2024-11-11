台中單車男童遭輾亡今告別式！師生淚崩：我們會想你的

黃童家屬今天在台中殯儀館替他舉行告別式。（民眾提供）

2024/11/11 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓國小男童3日騎踏車外出，行經北屯區一處路口時遭兩輛汽機車先後碰撞輾過，不幸身亡。家屬今天下午舉行告別式，黃童的學校校長、老師及同學到場，沒到場的同學也手寫卡片「我們會想你的」，希望黃童「在天上開心地當個天使」，還有師生紅了眼眶，令人鼻酸。

針對這起死亡車禍，警方取得相關行車紀錄器後，還原事發過程，據了解，男童當天與同學一起要到常去的公園玩，男童在敦化路、仁平路口要過馬路時，原已在斑馬線前停下又立刻起步，先遭左方而來電動機車碰撞單車左後車輪，單車及男童均向前倒地在內側車道，再遭同為左方而來的休旅車輾過，導致男童傷重不治。

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而家屬隔天下午返回事發地招魂，代表引魂的2位哥哥第一次擲筊未果，經法師引導念「現在給祢引魂，快點來這，不要再玩了」才允筊，對照男童上月高興切蛋糕過12歲生日畫面，令人鼻酸。

今日下午，黃童家屬在台中殯儀館舉行告別式，黃童父母及2位哥哥雙眼緊緊看著黃童微笑照片，悲痛不捨。黃童就讀學校校長、老師及多名同學到場弔唁，黃童一名好友在媽媽陪伴下，親手寫卡片放在黃童靈前時，忍不住放聲大哭，場景哀傷。

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