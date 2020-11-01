濫訴蘇大媽被判刑 網路直播受害民眾大吐苦水

濫訴蘇大媽被判刑，網路直播節目主持人蔡麗青（左3）邀請受害民眾上節目大吐苦水。（記者蔡文居翻攝）

2020/11/01 15:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南知名濫訴蘇大媽日前因妨礙公務、污辱公務員等罪名遭判刑8個月，網路直播節目「台南人來秀」邀請受害民眾上節目大吐苦水，台南民眾表示終於等到這一天，希望她能早日受到法律的制裁，還台南民眾一個清靜。

「台南人來秀」主持人、民進黨台南市黨部執行長蔡麗青今天表示，將提供免費法律諮詢服務，歡迎所有需要相關協助的民眾可以跟節目聯絡，未來也會再持續追蹤這個案件進度，並將邀請律師上節目來教導大家遇到相關突發狀況時該如何應對、保護自身權益。

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蔡麗青表示，蘇大媽因長期在台南各地廟宇、公部門出沒，以手機近距離錄影、挑釁言語及肢體動作與人發生爭端、投訴公部門、濫訴聞名，網路上也紛紛成立相關粉專及社團，提供網友隨時留意其出沒位置提醒台南民眾小心。日前蘇大媽被台南地方法院判刑8個月，許多受害民眾紛紛表示終於等到這一天，近日更有許多網友提醒蘇大媽被判刑後仍動作頻頻，呼籲網友提高警覺。

受害者陳先生在節目中表示，1年前的此時，正騎車載女兒返家時，被蘇大媽攔下以言語挑釁並錄影的行為激怒，最後雙方起爭執還被送進警察局待了一夜，並且長達年的官司，最近才剛落幕，搞得身心俱疲，嚴重影響生活作息。像他這樣的受害者還有很多，很多人遇到這種莫名其妙的行為都無法理解，當下也不知改如何處理，非常無助。

另一位長期追蹤蘇大媽行跡的市民則表示，網路上有一群人和她一樣，都會隨時注意蘇大媽的動向，並且在社群上互相傳遞訊息提醒大家注意，希望降低受害人數，如今終於等到法院判刑，他們也鬆了一口氣，終於還台南市民一個公道了。

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