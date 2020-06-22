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台南「蘇大媽」遭毆怒告 南警依法偵辦、嚴禁私刑正義

穿紅衣的趙姓男子（臉部馬賽克者）涉毆打蘇姓女子被警方通知到案說明。（記者王俊忠翻攝）

穿紅衣的趙姓男子（臉部馬賽克者）涉毆打蘇姓女子被警方通知到案說明。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-22 23:57:22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區知名古剎「清水寺」前21日發生暴力毆人事件，原來是出名的濫訴蘇姓女子與1名李姓男子先後在場與他人發生糾紛遭到毆打，市警二分局隨即查處，相關當事人均已對涉施暴者提告，並陸續通知到案說明，全案調查後依法送辦。

21日下午2時許，蘇姓女子向警方報案指她在清水寺前遭人毆打，轄區二分局博愛派出所員警到場查處告知蘇女相關權利，並調閱周邊監視器，蘇女事後到派出所提出傷害告訴，警方掌握涉施暴的趙姓男子身分，已通知到案訊問，依法偵辦。

當天下午5時許，與蘇女有認識的李姓男子也到清水寺前，李男涉與1名陳姓男子發生糾紛，後來6時許警方接獲報案稱清水寺前有2名男子互毆，博愛所員警隨即前往，但到場時雙方已無互毆情事。

警方調查，是李姓男子與陳姓男子因糾紛而互毆，雙方表示都有受傷，李男經消防局119救護人員送醫就診；陳男隨後自行前往就醫，員警也當場查證資料及告知雙方權利，並將圍觀民眾勸離。據了解，陳男及李男已分別到派出所互提傷害告訴，全案依傷害罪函辦及違反社會秩序維護法裁處。

市警二分局強調，民眾應循合法手段表達訴求，如任意聚眾，恐違反「社會秩序維護法」第64條第1項妨害安寧秩序之虞，如跟追不聽勸阻者也有觸犯同法第89條之虞。二分局嚴正呼籲，國有國法，法治國家不容私刑正義，如有暴力違法情事，必依法究辦。

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