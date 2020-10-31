員警護航僑生延長居留案纏訟15年 受惠速審法減刑

高院依速審法替3名被告減刑改判。（資料照）

2020/10/31 13:25

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園縣（現改制桃園市）警局外事課楊姓、林姓、王姓前警員2002年在任時，接受周姓代辦業者委託，不實延長僑生在台居留時間，直到外交部發現這些僑生都沒就學，全案才爆發。全案纏訟15年，符合速審法減刑要件，高等法院更四審30日依圖利罪改判楊員3年刑、林員2年10月、王員2年7月，可上訴。

判決指出，許多僑生已不符合延長居留的資格，但仍想待在台灣，便以每件3萬元代價委請郭姓男子代為處理，郭男見周姓代辦業者時常出入外事課，且曾經幫忙資格不符的人士申請延長居留獲准，對於相關作業流程非常熟悉，便以每件2萬5000元的費用轉包給周男處理。

請繼續往下閱讀...

2002年6月間，周男委請楊員、林員、王員處理延長居留相關事宜，林、王二人用自己的電腦及帳號密碼登入「居留外僑動態管理系統」，異動委辦的僑生資料，將發證類別代號由「不補換證」登載改為「補換證」，藉以延長他們的居留時間；楊員則趁著加班日，用約僱人員的電腦及帳號密碼登入該系統，不實輸入護照期限、就讀學校名稱、居留效期起迄日，再請林員協助更改發證類別代號。

直到外交部發現有僑生並未實際就學，竟仍獲延期居留，因而函告各地縣市警察局嚴加審核，全案始爆發。一審桃園地院依圖利罪判楊員、林員、王員均6年6月徒刑，褫奪公權6年。

全案纏訟15年，打到高院更四審，合議庭認為，本案繫屬法院迄今已逾15年，符合速審法逾8年應減刑的規定，應予減刑，遂撤銷原判決。

更四審指出，3名員警身為公務員，本應恪遵法令，依法行政，竟以擅改居留外僑電腦資料的方式，使代辦業者申請的案件獲准延期居留，審酌其犯後飾詞卸責、犯罪動機、圖利件數、對我國外僑居留的管制造成漏洞，有害官箴等情狀，改判判楊員3年刑、褫奪公權2年；林員2年10月、褫奪公權2年；王員2年7月、褫奪公權2年。均可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法