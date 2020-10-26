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    恐怖復仇！飲用水偷放「母豬發情素」2年半 女狂懷孕、男超亢奮

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（本報合成）

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（本報合成）

    2020/10/26 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！中國山東省乳山市一名公務員不滿公司人事任用安排，竟在2017年起把刺激母豬發情用的「激素」，偷偷加入同事們的飲用水中，導致男同事上班異常亢奮，女同事接二連三的懷孕，甚至連已停經的女同事也突然來了月經。對此，乳山市公安局今（26）日證實確有此事，全案正在調查中。

    綜合中媒報導，該名離譜的公務員任職於乳山市統計局，他因為對幹部任用的結果不滿意，竟把怒氣出在局裡同事身上，他先在網路購買刺激母豬發情用的激素，2017年8月開始用針筒注射進統計局平常飲水的水桶中，時間長達2年半左右。

    該公務員的舉動導致同事們的健康接連出問題，男同事上班時會異常亢奮、臉色通紅、不停流汗；女同事則出現經期大亂、變成易受孕體質接二連三懷孕等狀況，還有幾名已停經多年的50多歲女同事，月經竟又突然來報到。

    不僅基層公務員身體出問題，統計局局長李宏飛也因誤食飲水，脖子腫得像幾乎沒有脖子一樣，他到醫院檢查後，醫院發現他體內的三合激素、丙酸睪丸素、黃體酮等激素嚴重超標，研判是接觸到給母豬催情刺激交配用的藥物才導致此情況。

    李宏飛因此把局內可能存在激素污染的環節全部檢查了一遍，最後在垃圾桶找到裝有動物用激素的玻璃瓶，這整起案件才因此曝光。對此，乳山市公安局今證實確有此事，也表示已抓到嫌犯，案件處理完後就會發布通報。

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（情境照）

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（情境照）

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（資料照）

    中國山東乳山市一名公務員把刺激母豬發情用的激素，偷偷注射在同事們的飲用水中，導致男同事異常亢奮，女同事接二連三的懷孕。（資料照）

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