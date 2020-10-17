相差55歲！怕74歲妻外遇 19歲嫩夫將她鎖在家

印尼1名19歲男子里亞迪和74歲的老婦蘿哈雅於3年前結婚，近日里亞迪坦承，他覺得妻子蘿哈雅實在太有魅力，與人接觸後恐怕會有外遇，因此把妻子鎖在家中。（圖擷取自Tribunnews）

2020/10/17 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕年紀在愛情裡不是問題！印尼1名19歲男子里亞迪（Selamat Riayadi）和74歲的老婦蘿哈雅（Rohaya）3年前相識相戀，不顧家人反對堅持結婚，這對「老妻少夫配」婚後情況一直備受外界矚目。近日里亞迪坦承，他覺得妻子蘿哈雅實在太有魅力，與人接觸後恐怕會有外遇，因此把妻子鎖在家中。

綜合印尼媒體報導，里亞迪3年前愛上了玩伴的母親蘿哈雅，當時他還只是個16歲少年，甚至還未達法定結婚年齡（19歲），兩人的戀情起初不被里亞迪家人接受，家人認為兒子是因一時衝動才捲入這段畸戀，且蘿哈雅過去曾有過2段婚姻，其丈夫都早逝，因此許多人都認為蘿哈雅是一個「不祥之人」。

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未料被家人阻止的里亞迪竟以死相逼，最後父母只好同意兩人在2017年結婚。當時外界傳言，里亞迪是否看上蘿哈雅的財產，所以甘願當小白臉老公？但事後證實，蘿哈雅的家境完全不富裕，她只是個貧窮農婦；當地村長也證實，雙方是真心相愛，若不讓這兩人在一起，他們很可能殉情。

而現年19歲的里亞迪與74歲的蘿哈雅在婚後，曾因佔有欲太強爭吵不斷，里亞迪近日受訪認為，妻子太有魅力，與人接觸後恐怕會拋棄自己，於是將蘿哈雅在家中，禁止她與外人接觸。

面對里亞迪如此幼稚的舉動，蘿哈雅起初非常生氣，但後來也漸漸覺得這是對方的愛，所以沒有再和丈夫起爭執，也開始順從里亞迪。

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