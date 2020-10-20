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    悚！ 醫院拒絕孕婦剖腹產 接生太用力竟扯斷嬰兒頭

    巴西一名26歲孕婦希望能剖腹產，卻遭醫院拒絕、堅持要讓寶寶「自然產」，未料醫護人員在接生過程疑似太用力，竟不慎扯斷嬰兒的頭，頭部當場掉到地上。示意圖。（本報資料照）

    巴西一名26歲孕婦希望能剖腹產，卻遭醫院拒絕、堅持要讓寶寶「自然產」，未料醫護人員在接生過程疑似太用力，竟不慎扯斷嬰兒的頭，頭部當場掉到地上。示意圖。（本報資料照）

    2020/10/20 18:41

    〔即時新聞／綜合報導〕太嚇人！巴西帕拉州（Para）一名26歲孕婦近日前往醫院生產時，表示考量胎兒健康希望能剖腹產，卻遭醫院拒絕、堅持要讓寶寶「自然產」，未料醫護人員在接生過程疑似太用力，竟不慎扯斷嬰兒的頭，頭部當場掉到地上，產房內的家屬與工作人員都目睹這驚悚的過程。

    綜合外媒報導，這起驚悚事件發生在貝倫市（Belem）的聖卡薩德米塞里科迪亞醫院（Santa Casa de Misericordia hospital），居住在歐倫市（Ourem）的一名孕婦16日當天疑似因胎兒健康出問題，被緊急轉往到聖卡薩德米塞里科迪亞醫院進行生產，雖然孕婦的主治醫師交代必須剖腹產，家屬也強調不能自然生產，但該醫院卻堅持將孕婦推往分娩室催生。

    孕婦的丈夫指控，「他們完全不聽，一直要護理師用力推，結果他們接生太用力，寶寶的頭才剛出來要到護士手上，接著便斷頭掉在地上，身首分離當場死亡，後來以手術方式取出剩下的身體。」

    丈夫不滿地說，妻子被推進分娩室時，家屬就曾抗議，親友也不斷告訴醫師「她不能自然產」，但對方卻置之不理；家屬更說，當時有目睹整起過程，還有看到護理師2度偵測寶寶心跳，皆為正常，但院方卻表示，嬰兒在出生之前就已死亡。

    這起案件目前已由警方展開調查，院方也強調會全力配合調查。

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