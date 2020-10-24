3女1男狂歡...民宿遍布「黃液體」見老闆崩潰PO文後道歉了

4名登山客入住清境民宿，把房間搞得髒亂不堪，讓老闆火大PO文，文章曝光後，闖禍的4人也回電致歉。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2020/10/24 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名南投清境民宿老闆22日在臉書指控，21日有3女1男共4名山友前來住宿，不僅免費升等，還在凌晨4點替他們準備熱呼呼的早餐，未料對方退房後，他驚見房間被搞得髒亂不堪，吐得滿地，到處都是被衛生紙覆蓋的噁心黃液體，連棉被也出現黃色不明污漬，讓他崩潰PO文「我到底是得罪了多少山友？」文章曝光後，闖禍的4人也回電致歉。

這名老闆22日晚間在「靠北登山大小事」PO出多張照片，以「少數的山友！我真的不知道要如何說你們」為題表示，有4名山友來住他家經營的民宿，隔天要去爬山，「我很歡迎，我還免費讓你們升等6人房！獨棟的樓中樓！還半夜4點讓你們吃上熱呼呼的早餐...但不需要把我的房間搞成這樣吧？我到底是得罪了多少山友？」

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照片中可見，民宿廁所的衛生紙散落一地，還吸滿了疑似不明黃液體的水；棉被上也有大片不明黃漬，分不清是尿液，還是嘔吐物；而房間客廳桌上，到處都是喝過的啤酒罐，整間房間被弄得髒亂不堪，讓好心升等、凌晨特別起床煮早餐的民宿老闆，傻眼又氣炸。他事後補充說，希望4名房客能主動聯繫賠償、私下道歉。

據《ETtoday新聞雲》 報導，民宿老闆「德哥」出面受訪還原整起過程，他說這3女1男山友24日要去爬山，因此向他訂了2500元的4人房，他想說剛好有空房因此免費升等為6人房，為了一行人凌晨4點就要出發，他還特地3點多起床做早餐讓他們吃飽後再出門。

「德哥」說，他沒想到得到卻是對方惡搞房間的回報，浴室和客聽遍布黃色液體，「不知道是尿還是啤酒，我也不敢聞。」他直覺4人應該是喝茫了，吐的到處都是讓他非常生氣，直到PO文後對方才趕緊致電道歉，他直言，雖然對方沒有破壞房間設備，但很擔心他們會用這樣的心態來破壞森林。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

純白的棉被也佈滿不知道是尿還是嘔吐物的黃漬。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）

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