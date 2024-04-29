78歲嬤「守寡42年」再遇真愛！相識一週被求婚 甜嫁77歲公

馬來西亞一名78歲老太太守寡42年，近日重新遇見真愛，決定攜手共度餘生。示意圖。（情境照）

2024/04/29 20:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名78歲老太太羅哈妮，在42年前丈夫過世後就獨自守寡，從未想過再婚。沒想到，命運卻在她的晚年給她帶來了意外的驚喜。

綜合外媒報導，羅哈妮表示，丈夫42年前過世後，她從來沒有想過再婚，便守寡至今，並獨自拉拔孩子長大。沒想到，愛情來的措手不及，近日羅哈妮在朋友的介紹下，認識了在2021年喪妻的77歲尤索夫，2人僅僅相識不到一週，對羅哈妮一見鍾情的尤索夫就向她求婚。

請繼續往下閱讀...

「我第一次看到羅哈妮的照片就被深深吸引了。我們第一次是在一間餐廳見面，她本人很有禮貌，且相當有幽默感，讓我很快地對她敞開心扉。」尤索夫表示，自己在第一次見到羅哈妮時，就深深愛上對方。

羅哈妮也在孩子們的認同及祝福之下，於今年齋戒月首日答應了求婚，決定攜手共度餘生。「我已經守寡42年了，孩子們都已有了自己的生活。如今，上帝打開了我的心扉，讓我重新接受伴侶，而我真的很想尋找一位可以成為信念（iman）和伴侶的人」。

羅哈妮和尤索夫在蕉賴的一座清真寺內舉辦婚禮，而羅哈妮的8名孩子、44位孫子和15名曾孫全數出席婚禮，親自為兩老送上最真摯、最溫馨的祝福。羅哈妮說，她對一切意外的來臨感到十分高興，「希望這段感情能維持，直至我們逝世」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法