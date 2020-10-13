綠綠的？ 伴娘當眾激吻新郎 正妹新娘出面曝3人關係

中國河南一對新人在親友的見證下結為連理，沒想到一旁的伴娘突然提起裙子奔向新郎，還當眾激吻新郎，讓全場氣氛凝結。（圖擷取自微博）

2020/10/13 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省商丘市一名婚禮司儀PO出一段婚禮影片引發熱議，新人在親友見證下結為連理，沒想到一旁的伴娘突然提起裙子奔向新郎，還當眾激吻新郎，讓全場氣氛凝結。對此，這名新娘今（13）日也PO出影片說明，伴娘和老公是好哥們，知道行為不妥已自行反省。

影片中可見，商丘市這場婚禮中，新人正在台上接受賓客們的祝福，伴娘致詞時希望新娘能夠「暴美」，新郎能夠「暴富」，接著上前擁抱新娘，下一秒衝到新郎面前，抱住狠狠激吻，新郎面對這突如其來的舉動差點向後踉蹌跌倒，全場氣氛也陷入尷尬。

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「哈哈哈，還有我呢？」主持人見狀立刻神回，希望能化解這尷尬的場面，事後他也透露，當下新娘的臉瞬間就尷尬了，「不過，真不知道這背後有什麼樣的故事」。對此，新娘今親上火線PO影片說明整起事件。她說，伴娘和新郎私下是很好的朋友，平時以哥們相稱，「現在伴娘已經自我反省，認識到這種行為不妥。」

中國網友對此紛紛留言「如果新郎不遠離這個伴娘，真的覺得這個伴娘遲早會把這對拆散」、「哥們呢，真是綠得清新」、「我會一巴掌就扇過去（當場！）」、「愛是一道光，綠到你發慌」、「根本不是缺心眼。是男的看不上就以哥們相稱」、「新娘好美啊」。

這名新娘今日也PO出影片說明，伴娘和老公是好哥們，知道自己行為不妥已自行反省。（圖擷取自微博）

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