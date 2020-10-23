「媽媽上衣少於15公分」被扣分 她PO辣照挺兒嗨翻網友

一名辣媽曬出辣照力挺兒子的答案，引起網友熱議。（圖擷取自臉書「爆廢1公社」）

2020/10/23 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕現在學生的考題取材越來越多元，一名女網友在臉書分享，就讀國小二年級兒子的數學考題，其中一題問說「媽媽上衣長度」比15公分長打勾、若是短的話打叉，兒子回答X，被老師圈起來扣分。這名女網友為了證明兒子是對的，曬出自己的辣照，笑說這確實是她的穿衣風格，照片也引發網友熱議。

一名女網友23日在臉書「爆廢1公社」發文表示，兒子數學考題寫著「比15公分長的打勾，比15公分短的打叉」，選項有黑板的長、弟弟的身高、五元硬幣的厚度等，其中一項「媽媽上衣的長」被兒子認為短於15公分，在答案上寫X結果被老師圈起來扣分。

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原PO對此笑說，「兒子的數學考卷...兒子表示：媽媽的上衣都很短啊...。」她也曬出自己穿著超短「小可愛背心」，露出纖細小蠻腰的辣照，表示這確實是她的穿衣風格，「所以我該幫他（兒子）跟老師要分數嗎」。

文章和照片一出後立刻引發網友熱議，紛紛留言「絕對要去要分數的」、「有圖有真相，請老師補分數」、「穿著去跟老師要分數」、「與事實相符，分數應該加回來」、「老師要求現場量測」、「這身材不科學」、「原來是媽媽誤導」、「兒子混亂」。

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