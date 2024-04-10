「星城Online」4名玩家鑽漏洞賺1574萬 判賠「星幣」近2千萬

「星城Online」4名玩家被控鑽遊戲漏洞狂賺「星幣」，士院審結命他們賠償19億多個「星幣」。（記者翻攝）

2024/04/10 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕「星城Online」4名玩家被控鑽遊戲漏洞，獲得虛擬遊戲幣「星幣」再轉售牟利台幣1574萬餘元，導致經營「星城Online」的網銀國際受有損害。士林地院審結，命4名玩家共須賠償19億多個「星幣」（折合台幣約1987萬餘元）；可上訴。

網銀國際主張，其所經營線上遊戲「星城Online」中的遊戲館「大鬧西遊」，使用虛擬遊戲幣區分為付費使用的「星幣」，以及免費贈送的「銀幣」；玩家可用兩種遊戲幣玩遊戲，挑戰成功會依玩家所押注的幣別進行結算，給予玩家相對應的遊戲幣。

請繼續往下閱讀...

另玩家若進入「FREE-GAME」挑戰模式，押注後雖強制斷線，遊戲系統仍會繼續運作，並將遊玩結果以簡訊的方式通知玩家；玩家再次登入遊戲時，得查閱該次遊玩結果並獲得相對應的遊戲幣。

然本案4名被告去年4月2日至13日間，在「FREE-GAME」挑戰模式押注後強制斷線，並鑽遊戲漏洞反覆押注共3430次，藉此獲得大量「星幣」，網銀國際決定向4人求償22億777萬9752個「星幣」。

李等4人否認有使用任何外掛程式，因此遊戲漏洞應歸責於網銀國際，何況他們都沒有電腦系統的專業知識，無法知悉遊戲漏洞是否為遊戲製作者故意留存或程式設計瑕疵。

再者，當時適逢遊戲改版，原先遊戲僅能以「星幣」押注遊玩，改版後才能以「銀幣」押注遊玩，導致李等4人無法預見遊戲出現漏洞，以為只是對玩家的補償，所以他們都否認賠償責任。

士院說明，李等4人非初次玩家，應當知悉遊戲出現漏洞並不正常，且他們在短短12天內獲得異常高額的遊戲幣，隨即轉售而獲得高額利潤的台幣1574萬餘元，故應負起賠償責任，然網銀國際也有10％的過失責任，因此判4名玩家共須賠償19億8700萬1776個「星幣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法