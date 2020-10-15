「聽不見 不代表做不到」新北聽障科員獲模範公務員

新北市教育局科員倪嘉伶（左）突破聽力障礙，致力推動各項教育政策，獲頒新北市模範公務人員，右為母親。（記者賴筱桐攝）

2020/10/15 19:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行模範公務人員及績優人員頒獎典禮，共有44人獲獎，其中教育局科員倪嘉伶突破重度聽力障礙投身公職，推動創客教育、技職教育等政策，她說：「我雖然聽不見，但不代表我做不到」，勇於任事的態度深受長官肯定，市長侯友宜頒獎表揚，期勉獲獎人繼續努力。

努力學唇語 和外界溝通

倪嘉伶說，她小時候因為發高燒造成聽力受損，影響生活，努力學習唇語和外界溝通，必須專心看著人說話，才能聽懂別人說什麼，就讀師範大學特殊教育學系畢業後，曾猶豫要投入教職或是公職生涯，最後報考公務員，分發至新北市教育局，任職至今已有8年。

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倪嘉伶表示，剛進教育局時沒有太多想法，因為聽不見，她很怕麻煩別人，所以有人不想做的苦差事，她就自告奮勇扛下責任，恰巧碰上局內人力流動率高的時候，幾乎每2、3個月就換業務，還得經常加班，花費很多時間在工作上，不過反而學習不同領域的事物。

「我雖然聽不到，但是我不能讓別人覺得我做不到！」倪嘉伶談到，大家經常忘記她聽不到，因為防疫期間必須戴口罩，她很猶豫要不要告訴別人，也擔心影響他人對自己的觀感或是對工作能力的評斷，最後她仍選擇表達自己的困難與需求，希望更多人傾聽聽障者的心聲。

獲推薦參加政院模範公務人員選拔

侯友宜表示，許多獲獎者都是熟面孔，長期和他一起在新北市打拚，認真努力為市政工作付出，市府對於優秀的公務員一定會給予肯定，期盼獲獎者以認真積極的態度，為新北市民服務。

人事處表示，今年共選出14位模範公務人員及30位績優人員，其中教育局科員倪嘉伶及衛生局科長吳玉鳳，獲市府推薦參加行政院模範公務人員選拔。

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