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議員白喬茵爆高雄國小有狼師 20年性侵超過雙位數學生

市議員白喬茵（右）爆料高雄國小有狼師，20年未被發現；教育局長謝文斌（左）坦言學校教職員的察覺力有待加強。（記者葛祐豪翻攝）

市議員白喬茵（右）爆料高雄國小有狼師，20年未被發現；教育局長謝文斌（左）坦言學校教職員的察覺力有待加強。（記者葛祐豪翻攝）

2024/04/10 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄有狼師！市議員白喬茵今天在議會質詢時爆料，指某國小正式教師長期對學生性侵，被害人超過雙位數，時間長達20年，直到去年校方及教育局才知情！據了解，被害人多是兒童之家的小男童，狼師已收押。

高雄市議會今天進行教育部門質詢，議員白喬茵指出，最近兒少權益倍受關注，包括藝人黃子佼持有未成年少女影片，遭到撻伐。

白喬茵爆料，最近在一些媽媽群組流傳一則讓人心碎的訊息，高雄某國小一名正式教師，長達20年性侵超過雙位數的學生，直到去年學校及教育局才知情，「讓惡魔藏在學校20年」；她質問教育局長謝文斌，為何會容忍「校園版黃子佼」20年，一直沒揪出來？

謝文斌表示，教育局接獲通報，會立即進行相關措施。本案是去年（112年）3月15日，學校發現後，進行通報及後續處理；對於未事先預防，他認為學校教職員的察覺力有待提升。

針對本案為何20年未發覺？謝文斌認為相關人員對兒少性剝削的察覺度，有必要再加強。

據了解，這名狼師是服務於北高雄一所國小，被害人都是小男童，案發後狼師已於去年9月遭收押。

根據媽媽群組流傳的訊息，這名狼師很聰明，只性侵兒童之家的小男童，料準沒有家長注意平時異狀，也沒有靠山幫孩子爭取權益；媽媽們質疑，學校有這種安全漏洞，為什麼都沒有發現？

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