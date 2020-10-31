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    首頁　>　社會

    岸際雷達奏效 海上走私未稅香菸無所遁形

    第十三巡防區岸際雷達發現，順利偵破走私未稅香菸案。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    第十三巡防區岸際雷達發現，順利偵破走私未稅香菸案。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    2020/10/31 06:54

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖岸際雷達奏效，黑夜掩護走私無所遁形，第十三巡防區雷達作業組30日晚間在馬公鎖港外海發現疑似2艘貨輪併靠情形，立即通報金馬澎分署第七岸巡隊烏崁安檢所，並派出澎湖海巡隊巡防艇登檢，成功破獲海上走私未稅香菸案。

    第十三巡防區調查指出，30日晚間5時25分發現海上異常情況，經通報烏崁安檢所守望人員，於鎖港碼頭外海約0.5海浬有疑似2艘貨輪併靠情形，同時引導第八海巡隊線上巡防艇前往登檢，並晚間7時33分由PP-5053、PP-3539及PP-10066等艇抵達通報海域，發現該2艘目標為1艘外籍貨輪MINGXIA及1艘中國籍無名鐵殼船併靠接駁狀況。

    由於正值疫情時間，海巡署弟兄全程穿戴防疫裝備實施登檢時，發現該2艘均載有走私菸品。晚間10時許涉案中國籍無名鐵殼船先由海巡艇戒護入馬公漁港，另外籍貨輪MINGXIA仍在海上帶案中，碼頭現場由第七岸巡隊安檢人員、澎湖縣政府衛生局及動植物防疫檢疫局澎湖檢疫站先行對船、人實施全面消毒，及清點載運私菸數量，確切數量待後續清查。

    海巡署並會同澎湖查緝隊、澎湖縣警察局刑警大隊及澎湖縣政府財政處等後續擴大偵辦，全案依違反「菸酒管理法」及「兩岸人民關係條例」送辦。由於昔日走私未稅香菸都是在海峽中線進行，此次長驅直入接近澎湖岸際交易相當罕見，又都非台灣籍船隻，也將列入調查釐清重點。

    時值疫情嚴峻時刻，查緝人員全副武裝進行偵查。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    時值疫情嚴峻時刻，查緝人員全副武裝進行偵查。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    查緝走私之餘，各相關單位也進行檢疫工作。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

    查緝走私之餘，各相關單位也進行檢疫工作。（金馬澎分署第七岸巡隊提供）

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