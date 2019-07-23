國安局走私菸品 黃國昌再批華航高層公然說謊

2019-07-23 10:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕國安局人員昨遭爆料利用總統蔡英文出訪期間私帶免稅菸品，事件爆發後，國安局長彭勝竹請辭獲准，時代力量立委黃國昌今上午召開記者會，持續踢爆華航高層公然說謊，進一步揭露事件細節。

黃國昌在臉書上表示，他已清楚指出國安局人員是透過華航高層協助購入9200條免稅菸品，但華航卻透過媒體放話，表示「純粹是搭機前透過網站預訂免稅品」，沒有外傳高層幫忙保管菸品的情事。黃國昌痛批，華航免稅品預購網站，根本沒辦法自行預購免稅菸，更何況是違法的9200條。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法