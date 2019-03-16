沒漁貨還有「吃水線」 屏漁船走私千萬私菸被逮

2019-03-16 12:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕東港籍漁船金財億14日下午報港出海，今天凌晨回港時，被海巡人員發現漁船內沒有漁貨，但船體卻下沉吃水線深，海巡人員查訪後，在船內暗艙內找到289箱、市價高達1200萬的私菸，訊後將陳姓船長等4人依違反菸酒管理法送辦。

海巡署高雄查緝隊表示，曾涉犯走私香菸的港鹽埔籍「金財億」號漁船近日頻繁出沒高雄蚵仔寮漁港，查緝人員根據線報，研判金財億可能又重操舊業，經組成專案小組追查後，發現該漁船在14日下午從蚵仔寮漁港報港出海後，直到今天凌晨1點才返回蚵仔寮漁港。

「金財億」號進港後，查緝人員登檢查，發現船艙內並沒有漁貨，59歲陳姓船長還瞎扯漁業資源枯竭，害他這趟出海捕不到半尾魚，但查緝人員卻發現，漁船內沒有漁貨，但卻疑似載有重物盤體下沉、吃水線極深，於是經過仔細檢查後，果然在漁船的內艙內找到大批私菸。

經清點，該批私菸共計289箱（14萬4500包），以市價每包70元計算，總金額高達1200萬元。陳姓船長等人應訊時，辯稱忘記私菸來源，也不肯透露是向何地購買而來，訊後依違反菸酒管理法送辦，最高可裁罰300萬元。

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