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    警察雖一身正氣 執勤偶遇靈異事件

    警察雖一身正氣，但四處執勤，難免碰到靈異之事，有人不以為意，有人會寒毛直豎。（記者蘇金鳳攝）

    警察雖一身正氣，但四處執勤，難免碰到靈異之事，有人不以為意，有人會寒毛直豎。（記者蘇金鳳攝）

    2020-08-27 13:13:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕警察給予民眾一身正氣，有民間認為警察因有正氣，魔神仔不敢近身，不過，有資深警員表示，員警四處執勤，難免會碰到一些靈異事件，有人習以為常，但有人也會害怕。

    一有資深的員警表示，台中市曾有一位偵查隊員，在上午偵辦一件女子死亡案件後，就感到身體不適，當時沒有多想，以為太累。

    下午他到朋友家喝茶，該位朋友有陰陽眼，一看到他就問他「你做了什麼」，他說沒有啊，朋友告訴有女阿飄跟著他，讓他嚇一跳。

    他才想到上午有去偵辦一件女性死亡案件，朋友告訴他，這個阿飄並不是惡意，只是突然過世，不知道要跟著誰，可能該位員警的磁場跟他近，就跟在他身邊，讓該員警嚇了一跳，趕忙去廟裡拜拜。

    還有一位曾任擔和平救援隊的隊員，有一次打撈沈在水底的女屍，一直打撈不上來，該隊員就潛到水底把女屍背上來。

    回家後就開始身體不舒服，去找朋友聊天，而該朋友也是有陰陽眼，指有一位女阿飄跟他，而且外形就是他背起的女屍，該名隊員嚇到求助牧師，才逐步恢復正常。

    另一位資深警官表示，在10多年前到和平區查班，有一位同時是部落長老的派出所員警陪同，當經過一條橋時，所長竟然叫他不要講話，雖不明白所以，但也不再開口。

    事後詢問原因，員警反問他，你沒有聽到很多聲音嗎，有很多人在講話，讓他聽得毛骨聳然。

    員警表示，該條橋曾有一位婦人跟先生吵架後跳下橋，而他是當地人，久而久之就會聽到聲音。

    另外一次，前往山區查一崗哨，竟發現無員警在駐守，只有一張紙條，上面留有值勤警員的手機號碼，還有「我怕鬼，有事打這支號碼給我」的文字，讓他又好氣又好笑。

    他打電話給該名員警，指責他擅離職守，員警因住在附近馬上過來，他表示，因為崗哨內半夜常會發生桌子的抽屜會自動打開，窗戶也會自動打開，讓他很害怕，所以不敢獨自一人。

    查班的長官一聽也是汗毛直豎，還是基於職責，還是要求該名員警要駐崗。

    有人說警微可以鎮邪。（記者蘇金鳳攝）

    有人說警微可以鎮邪。（記者蘇金鳳攝）

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