毛毛的！背後玩偶雙腳突然不自然擺動 她崩潰奔離現場

國外一名女子阿姆斯壯（Holly Armstrong）在社群平台上分享一段令人毛骨悚然的影片，影片中玩偶疑似在沒人操控的狀況下，自行動起了雙腳，讓當事人嚇得立即衝出房間。（圖取自「TikTok」）

2020-08-24 21:31:35

〔即時新聞／綜合報導〕適逢鬼月，國外一名女子阿姆斯壯（Holly Armstrong）在社群平台上分享一段令人毛骨悚然的影片，影片中玩偶疑似在沒人操控的狀況下，自行動起了雙腳，讓當事人嚇得立即衝出房間。這段令人不安的畫面引起網友關注，目前已有8萬多人轉發。

綜合外媒報導，一名外國女子阿姆斯壯在影音社群平台「TikTok」分享一段她擔任房屋保姆（House sitting）時拍下的影片，影片的鏡頭正對著一個坐在櫥櫃、穿著紅色褲子的木製玩偶，忽然這個玩偶的雙腳竟自行動了起來，讓阿姆斯壯嚇壞了。

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阿姆斯壯表示，看到這個畫面後她立馬奔離現場，並開玩笑地說「想丟了一根火柴把房子燒了」。影片曝光後，引起許多網友關注，目前觀看次數已經突破千萬，也有8萬多名網友轉發。

阿姆斯壯幾天後回憶起仍驚魂未定，對於這個狀況感到毛骨悚然，事後她也將此事通知屋主，屋主則表示將會進一步進行調查。

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