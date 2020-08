偵測到物體移動！監視器拍到「鬼新娘」 上萬網友超毛

2020-08-21 20:18:38

〔即時新聞/綜合報導〕英國一位工地安全負責人,日前聲稱在工地裝設的監視器錄到一名穿著詭異的女子在工地行走的恐怖畫面,而他在收到照片3分鐘內立刻要求現場人員巡邏,但沒發現任何跡象。他的女兒將照片po網後,引發熱烈討論。

綜合媒體報導,工地安全負責人亞當(Adam Lees)說,他負責伯明翰建築工地的安全,而那邊裝設能夠自動偵測運動行為並攝影的攝影機,在本月18日凌晨偵測到行動,捕捉到這張照片,隨後照片就被傳到他的筆記型電腦上。

請繼續往下閱讀...

從照片中可見,一名女子穿著宛如新娘的白色禮服,身體微微傾斜,手中還捧著東西。亞當說,就像一名正在等待結婚、幽靈般的新娘。亞當指出,他是在凌晨1點53分收到照片並通知現場,3分鐘後,現場安全部門立刻全面巡邏,但現場一切正常,而且沒有被人入侵的跡象。「我整晚都沒睡,這讓我不寒而慄」,亞當心有餘悸地說。

亞當說,他從來不相信鬼魂,但這張照片100%是真的,「我希望不是這樣……它確實讓我毛骨悚然,我以前從未看過類似的東西」。亞當也說,這是他照顧了數百個類似這樣的監控網的5年中,遇過最奇怪的事情。

亞當的女兒將相關照片傳至推特後,目前已有2.7萬多人按讚,上千人分享。不少網友留言說,「哇」、「恐怖」、「為什麼所有的鬼魂都打扮得像維多利亞時代的老年婦女?」;另有網友質疑照片是否維修圖。還有網友將女子p上安全帽與防護服,說這樣才能在工地保持安全。

so my dads building site in birmingham has a CCTV camera alert which flashes when there’s movement, and this morning it took this photo. 10 mins later security went to check and found NOTHING. weird as fuck ???? pic.twitter.com/8AWSx8odrE