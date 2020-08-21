為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    偵測到物體移動！監視器拍到「鬼新娘」 上萬網友超毛

    從照片中可見，一名女子穿著宛如新娘的服飾，身體微微傾斜，手中還捧著東西。（擷取自推特）

    從照片中可見，一名女子穿著宛如新娘的服飾，身體微微傾斜，手中還捧著東西。（擷取自推特）

    2020-08-21 20:18:38

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一位工地安全負責人，日前聲稱在工地裝設的監視器錄到一名穿著詭異的女子在工地行走的恐怖畫面，而他在收到照片3分鐘內立刻要求現場人員巡邏，但沒發現任何跡象。他的女兒將照片po網後，引發熱烈討論。

    綜合媒體報導，工地安全負責人亞當（Adam Lees）說，他負責伯明翰建築工地的安全，而那邊裝設能夠自動偵測運動行為並攝影的攝影機，在本月18日凌晨偵測到行動，捕捉到這張照片，隨後照片就被傳到他的筆記型電腦上。

    從照片中可見，一名女子穿著宛如新娘的白色禮服，身體微微傾斜，手中還捧著東西。亞當說，就像一名正在等待結婚、幽靈般的新娘。亞當指出，他是在凌晨1點53分收到照片並通知現場，3分鐘後，現場安全部門立刻全面巡邏，但現場一切正常，而且沒有被人入侵的跡象。「我整晚都沒睡，這讓我不寒而慄」，亞當心有餘悸地說。

    亞當說，他從來不相信鬼魂，但這張照片100％是真的，「我希望不是這樣……它確實讓我毛骨悚然，我以前從未看過類似的東西」。亞當也說，這是他照顧了數百個類似這樣的監控網的5年中，遇過最奇怪的事情。

    亞當的女兒將相關照片傳至推特後，目前已有2.7萬多人按讚，上千人分享。不少網友留言說，「哇」、「恐怖」、「為什麼所有的鬼魂都打扮得像維多利亞時代的老年婦女？」；另有網友質疑照片是否維修圖。還有網友將女子p上安全帽與防護服，說這樣才能在工地保持安全。

    亞當的女兒將相關照片傳至推特，引發熱議。（擷取自推特）

    亞當的女兒將相關照片傳至推特，引發熱議。（擷取自推特）

    有網友將女子p上安全帽與防護服，開玩笑說這樣才能在工地保持安全。（擷取自推特）

    有網友將女子p上安全帽與防護服，開玩笑說這樣才能在工地保持安全。（擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿里山起大霧！他遇陌生男用台語說：跟我走跟我走...
    2020-08-21 17:30

    阿里山起大霧！他遇陌生男用台語說：跟我走跟我走...
    恐怖！驗車拍照上傳環保署 老闆驚見客人「被跟了」
    2020-08-19 16:51

    恐怖！驗車拍照上傳環保署 老闆驚見客人「被跟了」
    『地段』決定一切 林口地標就看這案

    『地段』決定一切 林口地標就看這案
    屏東夜遊驚見有鬼排排站！ 真相原來是...
    2019-02-27 20:15

    屏東夜遊驚見有鬼排排站！ 真相原來是...
    大學生慘租凶宅每晚飄蛋糕味 鄰居透露這裡曾…
    2018-07-03 07:17

    大學生慘租凶宅每晚飄蛋糕味 鄰居透露這裡曾…
    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王

    水岸公園雙首排 2382坪青溪天王
    謠傳靈異聖地 日本水壩放主題曲有請超人「驅魔」
    2018-05-07 16:57

    謠傳靈異聖地 日本水壩放主題曲有請超人「驅魔」
    驚！勇闖廢棄醫院 竟拍到...這下笑不出來了
    2016-11-16 00:17

    驚！勇闖廢棄醫院 竟拍到...這下笑不出來了
    國際今日熱門
    2020-08-20 21:48

    謠言終結站》網傳「杜拜塔點燈以色列六芒星」 查核中心：P圖的

    2020-08-20 22:49

    武漢肺炎》奈及利亞野味照賣照吃 專家憂疫情再起

    2020-08-20 22:12

    武漢肺炎》自保！擔心DNA被送中 香港區議員推在港檢測

    2020-08-20 22:07

    馬利政變 上校自命為軍政府主席

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播