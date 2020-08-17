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    墓園監視器驚見「白色人影」 媽媽淚崩：2歲女兒回來了

    美國一名母親岡薩雷斯在2018年失去女兒，沒想到近期竟有小偷試圖到愛女的墓地行竊，而她竟在監視器畫面中，發現有個嬌小的白色人影經過墓前，看到這幕的她直接淚崩，認為是「女兒回來了」。（圖取自臉書）

    美國一名母親岡薩雷斯在2018年失去女兒，沒想到近期竟有小偷試圖到愛女的墓地行竊，而她竟在監視器畫面中，發現有個嬌小的白色人影經過墓前，看到這幕的她直接淚崩，認為是「女兒回來了」。（圖取自臉書）

    2020-08-17 22:33:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名母親岡薩雷斯（Saundra Gonzales）2018年失去女兒，近期她竟又發現愛女的墓地遭竊，意外的是，在監視器畫面中，竟發現有個嬌小的白色人影走到墓前。岡薩雷斯看到這幕後直接淚崩，認定絕對是「女兒回來了」。

    綜合外媒報導，美國新墨西哥州一名母親岡薩雷斯，2018年9月時她請男友協助照顧孩子，卻因此失去了2歲的愛女，事後這名男友因涉嫌虐待兒童遭到逮捕，不過僅一年就保釋出獄。

    事發後岡薩雷斯悲痛欲絕，她的女兒被安葬於拉斯克魯塞斯（Las Cruces）公墓，她會放置女兒玩具等生前物品於墓旁，藉此追思年幼夭折的女兒。

    近日岡薩雷斯發現，女兒墓旁的玩具遭到竊取，其他墳墓也有出現相同狀況，憤怒的岡薩雷斯隨即通報墓園方面的人員。幸運的是，另一個遭到竊取的墳墓的家人曾經為了幫過世的兒子緝凶，在墓地安裝監視器，因此能透過這個監視器來尋找偷走物品的兇手。

    沒想到這個家庭在監視器畫面中，竟發現一名獨自走在墓地的白衣小女孩，這讓他們擔心是否有孩童走失，急忙通知工作人員，結果有一名相關人員告訴他們「我們認識這名小女孩」，並將這家人帶到岡薩雷斯女兒的墓旁。

    這個家庭隔天恰巧見到岡薩雷斯，便拿出監視器的畫面給她查看，岡薩雷斯見狀當場淚崩，她篤定的表示「我知道那是我女兒」。監視器畫面最後白衣小女孩跟著另一名較高的男子離開，岡薩雷斯則感動表示，或許就是另一家的兒子，帶領她女兒前往天堂。

    事後岡薩雷斯在臉書分享這段經歷，更表示當下看到照片時，沒有一點遲疑，因為從頭到腳看起來都絕對是她的女兒，岡薩雷斯也希望網友不要否定她或是酸言酸語，因為她已經經歷了太多悲傷。文章PO出後，許多網友都紛紛為她加油打氣，目前該篇貼文已經累積1.8萬次分享。

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