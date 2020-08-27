出獄11天第8次酒駕 發誓戒酒法官不輕饒

警方執行酒駕攔查勤務。示意圖（資料照）

2020-08-27 08:57:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕已有7次酒駕公共危險罪記錄的台中市林姓男子，去年底出獄僅11天，又再酒後騎機車被警方攔查，酒精濃度高達0.75毫克，犯下第8次酒駕，台中地院一審認為他漠視法律，應予嚴懲，但考量他坦承犯行，沒有造成車禍事故，依公共危險罪判刑1年，他上訴二審，宣稱自己是原住民，有飲酒的文化，他已經到醫院求診發誓戒酒，希望法官從輕量刑，台中高分院二審卻認為，林男一再酒駕，一審量刑適當，維持1年徒刑，全案確定。

判決書指出，國小畢業，職業為工的林男，在2015年之前，有兩度酒駕紀錄，2015年他又犯下酒駕3次，分別判刑5月、6月（皆可易科罰金）與7月（不得易科罰金），2016年第6次犯公共危險案，判處徒刑9月，假釋出獄後又再第7次酒駕，判刑10月並撤銷假釋，他入獄服刑，去年12月6日執行完畢出獄。

請繼續往下閱讀...

不料，他出獄僅11天，去年12月17日下午2時，騎機車被警方攔查，發現他散發酒氣，酒測高達0.75毫克，他宣稱是前一天夜間喝酒入睡，酒精尚未代謝，一審法官認為，他無視政府法令，置用路人安危於不顧，已彰顯對法律規範的漠然心態，應予嚴懲，考量他坦承犯行，沒有肇事，判處徒刑1年。

林男上訴二審，他強調自己是原住民，原住民又有喝酒文化，但已經在今年6月間，到醫院精神科求診，立志要戒除酒癮，聲明二審法官減刑，

台中高分院卻認為，林男一再酒駕，一審才會加重判刑，判處1年徒刑，量刑適當，林男陳述飲酒文化與立志戒酒，卻未提出能減刑輕判的有利證據或辯解，一審量刑已有全盤考量，判刑1年適當，駁回上訴，全案確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法