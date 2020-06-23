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首頁　>　社會

提供吳淑珍發票詐領國務機要費 種村碧君2審仍判4年

吳淑珍好友種村碧君。（資料照）

吳淑珍好友種村碧君。（資料照）

2020-06-23 12:13:28

〔記者楊國文／台北報導〕前總統夫人吳淑珍女性友人、貴婦團成員種村碧君，被控提供135張發票給前總統夫人吳淑珍去核銷國務機要費542萬元，一審依貪污罪將種村判刑4年，她上訴後，曾以心律不整為由聲請停止審判遭駁回，審理時數度強調並沒犯罪，請法官還她清白，高等法院認定犯罪事證明確，今仍判她4年徒刑，還可上訴。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，檢方2009年偵辦國務機要費案時，發現種村碧君提供吳淑珍135張發票，後來吳淑珍將這些發票核銷申報為國務機要費542萬元，向台北地院告發。

北院審理時，種村碧君仍辯稱，她以為發票是捐給公益團體兌獎，不知被拿來作為其他用途，但法官不採信她的辯詞，依貪污、偽造文書罪判她4年徒刑、褫奪公權2年。種村碧君不服判決，上訴高等法院。

高院開庭時，種村碧君幾乎都坐輪椅、戴口罩出庭，以沙啞聲音喊冤說，她真的很愛吃、很會消費，「我全身都是發票」，看到身邊朋友都把發票給吳淑珍，她也跟著給，吳沒說要做什麼用，她以為是要對獎之用，不知是要拿去核銷國務機要費，「我怎麼敢犯罪？」

種村碧君強調她是正直的人，心安理得，這案子結束之前，她絕對不會出國，就算生病也一定到庭，她沒有權力，更不敢犯罪，她是冤枉的，這了這件案子身心俱疲，希望法官判她無罪，「還我14年來的清白」。

辯護律師吳孟良答辯指出，吳淑珍並未告知種村發票要做何用途，她以為是公益捐獻，不知道會計後來會在發票加蓋總統府印章去核銷請款，不但不是共犯，連幫助犯也算不上。

但高檢署檢察官主張，種村碧君提供的發票金額大多超過5000元，顯是經刻意過濾挑選高額發票給吳，她可以預見發票是要被吳拿去報帳，甚至明知其目的而提供，應構成貪污罪正犯或幫助犯。

吳淑珍好友種村碧君。（資料照）

吳淑珍好友種村碧君。（資料照）

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