稱心律不整 國務費案吳淑珍好友種村碧君聲請停審

2019-02-21 16:56

〔記者楊國文／台北報導〕前總統夫人吳淑珍友人、貴婦團成員種村碧君，在國務機要費案中涉提供135張發票交由吳淑珍，用以核銷前總統陳水扁的國務機要費542萬元，一審被依貪污等罪判刑4年，種村碧君上訴後，以心律不整等健康狀況不佳，聲請停止審理，高等法院今繼續審理，種村碧君日前罹患流感，戴口罩、坐輪椅出庭，仍當庭咳嗽不已，律師吳孟良提出台大醫院診斷證明指她有冠心症、心律不整問題，顯示病情愈來愈嚴重；此案另訂庭期。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，檢方2009年偵辦國務機要費案時，發現種村碧君提供吳淑珍135張發票，後來吳淑珍將這些發票核銷申報為國務機要費542萬元，向台北地院告發。

北院審理時，種村碧君仍辯稱，她以為發票是捐給公益團體兌獎，不知被拿來作為其他用途，但法官不採信她的辯詞，依貪污、偽造文書罪判她4年徒刑、褫奪公權2年。

全案去年上訴後，種村碧君委任律師指出，已提供種村碧君的診斷書給高院做為證明，由於的她身體狀況不佳，無法參與審理，因此聲請停止審理。

律師也指出，從最高法院判決前總統馬英九的首長特別費案無罪可以看出，首長特別費和國務機要費的性質相同，而特別費均已「除罪化」，已有立委將會計法第99條之一的修法條文送到立院排入序委員會審理，屆時國務機要費很可能也會獲得除罪化；最後，則是「正犯已停審，從犯無從審理」，因為前總統陳水扁涉國務機要費案已停止審理，被指為從犯的種村碧君要如何能審理？

高院今續行審理，種村碧君戴口罩、輪椅出庭，因本週一染上流感，庭訊時數度咳嗽不止，都託律師發言。辯護律師指出，從種村碧君自2017年11月起到2018年10月為止，到台大醫院共看病20次，病歷中指她有血尿、冠心症和心律不整，不定時有胸悶、胸痛等問題，且醫師囑咐須有專人以24小時看護，以此可以認定她的病情愈來愈嚴重，身體的病情隨時可能會發作，律師也提供種村碧君之前在郵政醫院、宏恩醫院共28次看診的病歷，主張應停審。

高院法官簡志龍訊問檢方有無意？檢方表示「沒有」，也未聲請事證調查；此案將另訂庭期審理。

庭訊後，種村碧君婉拒受訪，還貼心告訴媒體，因她感冒，最好離她遠一點，以免傳染。

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