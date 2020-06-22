獨家》新局長上任不到11小時 基隆警破朋億電子賭博遊樂場

警方陸續將賭客及工作人員帶回偵訊。（記者吳昇儒攝）

2020-06-22 23:17:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局長林炎田今日上午9點才剛交接，晚間8時許，督察科靖紀小組與一分局偵查隊立刻查獲朋億電子遊藝場經營賭博，帶回8名工作人員及40多名賭客，查扣上百機台，目前仍在清點賭資中，並對涉案人員進行偵訊。涉案工作人員偵訊後，將依涉犯賭博等罪，移送基隆地檢署偵辦；賭客則將依違反社會秩序維護法進行裁罰。

據悉，該間電子遊藝場主要以小鋼珠機台為主，但也有經營其他類型的電玩，檢警掌握到線報指出，該間電子遊藝場涉嫌讓客人用鋼珠換取點數卡，或是用分數兌換點數卡，再用點數卡透過「老鼠」換取現金，藉此達到賭博行為。

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基隆市警察局經過數個月蒐證後，蒐集到相關事證，報請基隆地檢署指揮偵辦，並持續調查點數卡兌換現金比例。

基隆地檢署今日晚間見時機成熟，指揮基隆市警察局督察科靖紀小組與一分局偵查隊幹員前往朋億電子遊藝場進行搜索，當場查獲該處經營賭博，將現場8名工作人員與40多名賭客帶回偵訊，目前案件仍持續偵辦中。

據了解，朋億電子遊藝場是基隆警方近期查獲最大間涉嫌賭博的遊藝場，而警方也積極掃蕩賭博電玩，基隆市警一分局光是這周就自行或配合掃蕩轄區內三間賭博電玩。

警方陸續將賭客及工作人員帶回偵訊。（記者吳昇儒攝）

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