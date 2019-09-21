基隆老字號電玩店被抄 檢警深夜逮業者、賭客31人

2019-09-21 22:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕國光客運基隆站斜對面「金優利」電子遊藝場，遭檢舉經營賭博電玩。檢警昨天深夜前往搜索，查獲台幣21萬元賭資，扣走70多台水果機台等賭博機台；基隆地檢署複訊後，依賭博罪嫌諭知陳姓店長等7名員工3到5萬元不等金額交保。

基隆市警局督察科接獲檢舉基隆市忠一路「金優利」電子遊藝場，經營賭博電玩。案經督察科靖紀小組數月蒐證，掌握「老鼠」如何換現金給賭客後，昨天報請檢察官指揮前往搜索。

為免打草驚蛇，檢方指揮一分局、二分局、保安隊、刑事警察大隊與督察科等單位30餘名警力，等賭客聚集後，昨晚11時才前往搜索。

檢警當場在店內扣到21萬元賭資，查扣水果機台等70多台賭博機台，將陳姓店長、開分員等7名員工與陳姓等賭客24人帶回偵辦。

據指出，警方查獲店內疑似換現金給賭客的「老鼠」，有多名賭客也證稱，店家如何換現金給他們。

不過，陳姓店長等7名員工則口徑一致，全盤否認，堅稱「老鼠」與私下客人換現金的行為，他們並不清楚，與店家毫無關係。

檢方複訊後，掌握店家換現金給賭客手法後，將陳姓等7名員工依賭博罪嫌諭知3到5萬元不等金額交保。

警方指出，國光客運基隆站斜對面、仁祥診所旁的「金優利」電子遊藝場已經營20多年，是家老字號的電子遊藝場。

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