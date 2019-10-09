不到一個月 基隆又抄一家電子遊藝場

2019-10-09 14:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆又一家電子遊藝場被抄！

基隆市愛四路廟口內「宏福」電子遊藝場，遭檢舉經營賭博電玩。警政署督察室靖紀小組等單位，掌握業者與賭客換錢手法，昨天中午前往搜索，查獲9萬元賭資，扣走水滸傳等30多台賭博機台，將陳姓店長、賭客等多人帶回偵辦。基隆地檢署複訊後依賭博罪嫌諭知陳男台幣1萬元交保。

基隆市督察科上月20日才搗破忠一路「金優利」電子遊藝場經營賭博電玩，不到一個月，又在廟口內查獲「宏福」電子遊藝場經營賭博電玩。

警政署督察室靖紀小組接獲檢舉，位於基隆市愛四路、信一路口（田寮河旁）的「宏福」電子遊藝場，經營賭博電玩。

案經靖紀小組成員蒐證月餘，掌握「老鼠」如何換現金給賭客後，昨天報請檢察官指揮前往搜索。

檢方指揮基隆市警局督察科、基隆市警一分局等單位昨天午後前往搜索。

檢警當場在店內扣到9萬元賭資，查扣水滸傳機台等30多台賭博機台，將陳姓店長、開分員等6名員工與2名賭客帶回偵辦。

據指出，有賭客證稱，店家如何透過「老鼠」換現金給賭客，但陳姓店長等6名員工則否認，堅稱「老鼠」與私下客人換現金的行為，他們並不清楚，與店家毫無關係。

檢方複訊後，掌握店家換現金給賭客手法後，將陳姓店長依賭博罪嫌諭知1萬元交保。

據指出，「宏福」電子遊藝場在愛四路廟口已經營10多年，平常賭客不多。

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