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大膽！分局斜對面搞賭博電玩 夫妻檔GG了

最危險的地方未必安全。黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破。（記者林嘉東翻攝）

最危險的地方未必安全。黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破。（記者林嘉東翻攝）

2020-06-17 17:10:32

〔記者林嘉東／基隆報導〕最危險的地方未必安全！黃姓夫妻檔在基隆市警一分局斜對面不到200公尺處經營，而且一口氣開2間店，經警方半年蒐證，掌握店家兌換現金給賭客的事證後，今天展開搜索，除查扣43台賭博電玩機台外，帶回2名男性「老鼠」（店家聘僱兌換現金者）偵辦中；這也是一分局繼上次搗破天九牌職業賭場後，不到一個月再次破獲賭場案。

基隆市警一分局半年前接獲線報，分局對面200公尺的電子遊藝場掛羊頭賣狗肉，暗中經營賭博電玩；分局長婁子才獲知後至為重視，指示偵查隊長林學志組成專案小組積極偵辦。

專案小組蒐證發現，這間電子遊藝場，共有2張營業登記證，由一對黃姓夫妻檔共同經營3年，店名分別為大華、大開；經報請檢察官指揮持續半年蒐證，掌握店家兌換現金給賭客的事證，今天近午展開搜索。

案經檢察官指揮偵查隊與基隆市警局督察科靖紀小組偵辦，帶回多名賭客與2名男性「老鼠」（店家聘僱兌換現金者）。

警方指出，賭客供稱以台幣1000元現金，向店家兌換400枚代幣，把玩電玩機台後，再以賭贏之代幣向櫃台換取續玩幣後，再持續玩幣向2名「老鼠」兌換現金。

警方一共在大華、大開兩家電子遊戲場查扣43台賭博機台，警訊訊後，將2名「老鼠」依涉犯刑法賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

分局長婁子才指出，市長林右昌在市府治安會報中，多次要求強力查緝賭博電玩，市警局局長詹永茂更指示轄區分局應加強取締，絕不容電子遊戲場掛羊頭賣狗肉，違法經營賭博電玩，此次本分局偵查隊與基隆地檢署聯手連破2家賭博電玩店，展現檢警查緝的決心，讓民眾一個優質的生活環境。

基隆市警一分局上月19日在轄內一間茶行，破獲天九牌職業賭場，共查扣21萬餘元賭資，並帶回黃姓主持人及多名賭客。

黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破，警方查扣43台賭博電玩。（記者林嘉東翻攝）

黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破，警方查扣43台賭博電玩。（記者林嘉東翻攝）

黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破，警方查扣43台賭博電玩。（記者林嘉東翻攝）

黃姓夫妻檔在基隆市仁五路一分局斜對面200多公尺經營賭博電玩，今天被警方偵破，警方查扣43台賭博電玩。（記者林嘉東翻攝）

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