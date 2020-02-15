回台躲武漢肺炎 吸金集團難逃警網

檢警查扣多本疑似用來吸金的銀行帳戶。（記者黃佳琳翻攝）

2020-02-15 12:29:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎持續延燒，長期在中國經營投資吸金的陳姓男子等人，過年前回台躲疫情，過年後還留在台灣沒回中國，刑事局偵8隊見機不可失，立即兵分多路前往新北、桃園、台南等地逮捕陳男等6嫌，訊後依詐欺罪送辦。

偵8隊指出，去年接獲民眾報案，有親友被不明人士，在「免費招待食宿」號召下，前往中國進行觀光考察，結果景點沒去幾個，就被帶到飯店會議室投資洗腦課程，還花了人民幣6萬9800元（約新台幣30餘萬元）申購股份，幻想接下來個每月都能領回人民幣1萬9000元退佣，不到5個月就回本。

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結果錢花了，佣金也沒拿到，被害人才驚覺受騙上當，當檢警介入調查時，發現陳姓男子等人長期來往中國、台灣，很難掌握到他們確切的行蹤；經長達半年的佈線追查，檢警發現，陳男等人疑為了躲武漢肺炎疫情，刻意在過年前已提早返台，且過年後也沒有回到中國，檢警見機不可失，立即兵分多路前往新北、桃園、台南等地逮捕陳男等6嫌。

陳男等人落網後否認犯行，辯稱都是單純的投資，沒有吸金，但因手法與喧騰一時的「廣西南寧吸金案」如出一轍，檢警懷疑背後另有主謀，目前除先將陳嫌等6人依詐欺案送辦外，並持績擴大偵辦中。

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