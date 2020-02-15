為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

回台躲武漢肺炎 吸金集團難逃警網

檢警查扣多本疑似用來吸金的銀行帳戶。（記者黃佳琳翻攝）

檢警查扣多本疑似用來吸金的銀行帳戶。（記者黃佳琳翻攝）

2020-02-15 12:29:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎持續延燒，長期在中國經營投資吸金的陳姓男子等人，過年前回台躲疫情，過年後還留在台灣沒回中國，刑事局偵8隊見機不可失，立即兵分多路前往新北、桃園、台南等地逮捕陳男等6嫌，訊後依詐欺罪送辦。

偵8隊指出，去年接獲民眾報案，有親友被不明人士，在「免費招待食宿」號召下，前往中國進行觀光考察，結果景點沒去幾個，就被帶到飯店會議室投資洗腦課程，還花了人民幣6萬9800元（約新台幣30餘萬元）申購股份，幻想接下來個每月都能領回人民幣1萬9000元退佣，不到5個月就回本。

結果錢花了，佣金也沒拿到，被害人才驚覺受騙上當，當檢警介入調查時，發現陳姓男子等人長期來往中國、台灣，很難掌握到他們確切的行蹤；經長達半年的佈線追查，檢警發現，陳男等人疑為了躲武漢肺炎疫情，刻意在過年前已提早返台，且過年後也沒有回到中國，檢警見機不可失，立即兵分多路前往新北、桃園、台南等地逮捕陳男等6嫌。

陳男等人落網後否認犯行，辯稱都是單純的投資，沒有吸金，但因手法與喧騰一時的「廣西南寧吸金案」如出一轍，檢警懷疑背後另有主謀，目前除先將陳嫌等6人依詐欺案送辦外，並持績擴大偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
騙人拿土地抵債 高雄老牌飯店前老董被訴
2020-02-15 11:33

騙人拿土地抵債 高雄老牌飯店前老董被訴
逆轉！陳盈潔涉教唆偽造有價證券判3年2月 高院改判無罪
2020-02-12 10:35

逆轉！陳盈潔涉教唆偽造有價證券判3年2月 高院改判無罪
稱要出國比賽冒名募款 扯鈴聯盟理事詐640萬元遭起訴
2020-02-05 12:08

稱要出國比賽冒名募款 扯鈴聯盟理事詐640萬元遭起訴
女班導愛上男工讀生 不滿被分手竟誆懷孕詐財
2020-02-04 23:33

女班導愛上男工讀生 不滿被分手竟誆懷孕詐財
四大基金為您投資防疫 增強抵抗力

四大基金為您投資防疫 增強抵抗力
社會今日熱門
2020-02-14 18:26

人與飛行傘空中分離 日本玩家墜落樹林身亡 影片

2020-02-14 16:38

19歲男約女網友賞煙火 露宿街頭2天等到「已讀不回」

2020-02-14 18:04

男子離家2天 陳屍苗栗心形公路上停車場

2020-02-15 10:19

忘帶鑰匙疑學蜘蛛人爬回家 男大生不慎失足摔死

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播