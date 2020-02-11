三發地產宮鬥》鍾俊榮秀診斷書證「精神正常」 強調確保集團營運

鍾俊榮（左）今天召開記者會。（記者王冠仁攝）

2020-02-11 17:25:15

〔記者王冠仁／台北報導〕國內知名上市公司三發地產集團傳出爭產風暴，董事長鍾俊榮指控，楊姓妻子疑刻意刁難、拖延付款給合作廠商的公文，導致三發在外積欠1.5億元債務。鍾去年還被妻兒以「精神狀況有問題」為由報警，關進松德醫院10天，他懷疑妻子想趁他住院時間侵吞公司。鍾今天下午召開記者會，展示他的「診斷證明書」，證明自己精神沒問題，也強調三發集團的營運不會出現問題。

今天下午鍾俊榮在律師的陪同下召開記者會，鍾公布自己今年2月6日取得的台南新樓醫院身心內科診斷證明書，證明書上記載，鍾雖然有睡眠障礙，但去年9月23日接受心理測驗時，其語言智商為104、作業智商95、總智商100；證明書中並沒提到鍾有精神分裂等疾病。

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鍾俊榮今天除了重申自己去年9月23日遭遇的「住院驚魂記」外，也難過地說自己對於妻子的種種行徑，十分悲痛、難過、無奈。但他強調，他「逃出」醫院後，就已經著手清查公司帳務，將全力確保三發集團營運，以維護合作廠商、銀行、股東的權益。

媒體今天再次致電給鍾俊榮的楊姓妻子，她沒有接電話無法取得回應。媒體致電其次子，電話接通後媒體表明來意，接電話者聲稱「自己不是他」，還說自己只是員工，幫忙接電話而已。不過，鍾俊榮聽到話筒中傳出來的聲音，事後聲稱該名接電話者就是其次子。

鍾指出，他已經著手清查公司帳務，對於200多億去向不明的資金，他高雄座車被安裝GPS、台北辦公室被放置密錄器，以及去年9月被強制送醫一事，近期將向相關單位採取法律行動。

今年一月，鍾俊榮著手清查公司帳冊，楊姓妻子卻在鍾辦公室內「翻桌」（記者王冠仁翻攝）

鍾俊榮公布自己的診斷證明書。（記者王冠仁翻攝）

鍾俊榮過去與妻子感情好，經常一同旅遊。（記者王冠仁翻攝）

鍾俊榮展示自己的全家福照片，左一為長子，右一為次子。（記者王冠仁翻攝）

鍾俊榮今天召開記者會。（記者王冠仁攝）

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