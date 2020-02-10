獨家》三發地產疑傳宮鬥事件 董事長自曝被以精神病關押10天

三發地產集團董事長鍾俊榮控訴他被關押在精神病院10天。（社會新聞中心記者攝）

2020-02-10 23:19:12

〔記者劉慶侯、王冠仁、鄭景議／台北報導〕國內知名上市公司三發地產集團疑傳出家族成員爭產糾紛。董事長鍾俊榮出面指控，他前年發現公司帳面上出現逾200億元以上獲利財務不清，正準備著手深入清查，結果卻被掌管公司財政大權的妻子以「精神有狀況」強制送醫。鍾關在精神病院10天，最後透過立委趙天麟等人派員營救才終於脫困。他憤怒的指控，他懷疑妻子設局，想藉機侵吞他白手起家建立的地產帝國。

鍾俊榮質疑妻子設局吞產 近將提告

鍾表示，他無故被關押至台北松德醫院一事，以及懷疑公司財務被惡意掏空，近期將向相關單位提出告訴，透過法律途徑來維護自己與公司的權益。

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本報今晚循線聯繫上鍾的妻子，本報起先問她是否為鍾的妻子，她聲稱：「是」，但本報記者表明身分並陳述相關問題後，對方「突然改口」說「不是」，不久後就掛電話，無法取得其回應。

妻兒報案稱他情緒不穩 送松德醫院

鍾俊榮受訪說，前年陸續有配合廠商找上他，聲稱三發有許多款項沒付，先後積欠約1億5千萬元債務。鍾著手調查，發現許多付款的簽呈、公文疑似都被妻子刁難、拖延。他為了公司著想，向妻子提議「分治」被拒，不久後他還聽聞妻子在外放風聲說他精神狀況不穩。

鍾本身有輕微抑鬱症，但長期服用藥物，情況良好；他去年9月23日趁公務南下之際，在台南一家醫院做精神鑑定，結果一切正常。當晚他返回台北市八德路辦公室，因公與妻兒爭吵，妻兒竟報案稱他情緒不穩、有自殘意圖，他最後被北市警消人員以強制力送往松德醫院。

獲救出院發現公司200億元去向不明

住院期間鍾向立委趙天麟等人求助，趙天麟向衛福部等單位聯繫，發現鍾不符合強制住院要件，火速將他救出。鍾出院後清查公司帳務，發現約有200億元資金去向不明。

鍾認為，家族中有人想利用「放大他的病情」，藉以癱瘓他對公司的管控能力，進而接管公司，達到奪權奪產的目的，也不讓掏空公司的行徑被曝光。

鍾說，他自認是個有擔當的集團領導人，雖然曝光「家醜」可能招致聲譽和股票下跌虧損，但他相信這才是負責任的態度。他近日內也會向相關單位採取法律途徑，藉以清查近十年來他集團內各項財務支出，揪舉出掏空財務的不法分子。

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