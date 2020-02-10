三發地產宮鬥》鍾俊榮唱民歌、彈貝斯起家 愛音樂賠上千萬救「Brown Sugar」

有著悠久歷史的金革唱片，是國內目前少數僅存的唱片業者。（記者劉慶侯翻攝自金革唱片官網）

2020-02-10 23:47:12

〔記者鄭景議、王冠仁、劉慶侯／台北報導〕三發地產集團董事長鍾俊榮雖是房地產強人，但骨子裡其實是個「音樂咖」；他過去曾在餐廳駐唱民歌、彈貝斯，當初起家還是靠賣鋼琴。他對音樂的熱愛，驅使他在2008年入主金革唱片，成為金革董事長，更不計成本買下知名爵士樂餐廳「Brown Sugar」，只為圓一個LIVE BAND的夢，儘管最後賠了數千萬元收場，但仍擋不住他對音樂的熱愛。

鍾俊榮回憶，他就讀文藻大學二年級時，在朋友影響及自己的興趣下接觸民歌、玩音樂，連當兵時也進入白雪藝工隊當貝斯手。他出社會後，曾到餐廳駐唱、彈貝斯，也曾在巨石唱片當業務，隨後又做鋼琴銷售，賣鋼琴十分順利，漸漸累積財富與資產。

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鍾說，他賣鋼琴順利、累積財富，但反而跟老闆摩擦變大，他自認可能「被忌妒」，於是興起轉行念頭。他發現當時房地產業興起有潛力，毅然決然轉行到興富發建設工作，從做中學。鍾在1992年自行創業，一步一腳印，自己也沒料到，居然打下大片江山，成為房地產大亨。

在房地產界呼風喚雨的他，並沒拋下對音樂的熱愛；2008年他聽聞台灣第一家上櫃的金革唱片有意易主，經過一番接洽，決定入主唱片業。他回憶：當時金革創辦人陳建育對他只有一個要求，「不能資遣任何一位員工」，如今12年過去，唱片業一片蕭條，但他自豪的說，「絕沒一個員工是因資遣離開金革」。

鍾還說，2016年他接手台北知名爵士音樂餐廳「Brown Sugar」，這地方是許多五、六年級生的回憶，知名歌手黃小琥、林曉培等人都曾在此駐唱。他接手時一度想以開設Brown Sugar分店為目標，但他不敵信義區逐年狂漲的租金，就算店內每天客滿仍虧錢，「Brown Sugar」最終在2018年熄燈，不僅樂迷不捨，自己更是惋惜。

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