為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

不符強制住院要件／趙天麟救鍾出院

鍾俊榮受訪，並秀出去年4月被次子毆打照片。（記者王冠仁翻攝）

鍾俊榮受訪，並秀出去年4月被次子毆打照片。（記者王冠仁翻攝）

2020-02-11 05:30:00

〔記者王冠仁、鄭景議、劉慶侯／台北報導〕協助三發集團董事長鍾俊榮從松德醫院「逃出」的立委趙天麟指出，他當初聽聞此事，感到難以置信；他事後向衛福部與松德醫院了解此事，發現鍾並沒有符合精神衛生法「強制住院」之要件，松德也在打迷糊仗，才火速透過助理將他「救出」。

鍾俊榮去年9月23日被強制住進松德醫院，鍾向記者表示，住院期間只見過醫生一次，醫生為他做半小時關懷後，其餘只能見到護理師，還被迫吃精神疾病藥物。他解釋自己沒病卻不被取信，若非透過友人向立委趙天麟等人求救，現在還受困醫院。

趙天麟表示，起先認為不可能、太誇張，但向衛福部與松德醫院查證，發現鍾真的被關在醫院。

趙說，鍾並沒有符合精神衛生法須強制住院的要件，卻遭強制住院、強制服藥；他詢問松德醫院，院方打迷糊仗，聲稱鍾有精神狀況、住院比較好。他派助理前往醫院，堅持要見到本人，鍾當下對助理表明不願住院，由於鍾的精神狀況沒問題，助理於是將他救出。

對此，北市聯合醫院表示，不便談論個案，當時相關處置都依精神衛生法與專業評估。

松德醫院則說，精神疾病患者如果有傷人、自傷之虞，警方會將患者護送到指定醫療處所。若患者不願住院，須由精神科專科醫師評估，患者是否符合嚴重病人、有無傷人或自傷行為之虞，並交由2名專科醫師評估，再送交審查委員會決議，是否要將患者強制住院60天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
三發地產董座遭強制送醫 控妻兒設局 吞事業帝國
2020-02-11 05:30

三發地產董座遭強制送醫 控妻兒設局 吞事業帝國
掛記者電話／鍾妻曾任報社美編
2020-02-11 05:30

掛記者電話／鍾妻曾任報社美編
新春理財術 存款消費樂享2%

新春理財術 存款消費樂享2%
海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽

海之滴褐藻糖膠力求高標全球之信譽
社會今日熱門
2020-02-10 15:10

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 5傷送醫

2020-02-10 20:00

武漢肺炎》Line洩漏患者個資 離譜內湖警副所長遭記過法辦 影片

2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-10 21:03

台中垃圾車撞機車拖行10多公尺 78歲騎士不治 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播