不符強制住院要件／趙天麟救鍾出院

鍾俊榮受訪，並秀出去年4月被次子毆打照片。（記者王冠仁翻攝）

2020-02-11 05:30:00

〔記者王冠仁、鄭景議、劉慶侯／台北報導〕協助三發集團董事長鍾俊榮從松德醫院「逃出」的立委趙天麟指出，他當初聽聞此事，感到難以置信；他事後向衛福部與松德醫院了解此事，發現鍾並沒有符合精神衛生法「強制住院」之要件，松德也在打迷糊仗，才火速透過助理將他「救出」。

鍾俊榮去年9月23日被強制住進松德醫院，鍾向記者表示，住院期間只見過醫生一次，醫生為他做半小時關懷後，其餘只能見到護理師，還被迫吃精神疾病藥物。他解釋自己沒病卻不被取信，若非透過友人向立委趙天麟等人求救，現在還受困醫院。

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趙天麟表示，起先認為不可能、太誇張，但向衛福部與松德醫院查證，發現鍾真的被關在醫院。

趙說，鍾並沒有符合精神衛生法須強制住院的要件，卻遭強制住院、強制服藥；他詢問松德醫院，院方打迷糊仗，聲稱鍾有精神狀況、住院比較好。他派助理前往醫院，堅持要見到本人，鍾當下對助理表明不願住院，由於鍾的精神狀況沒問題，助理於是將他救出。

對此，北市聯合醫院表示，不便談論個案，當時相關處置都依精神衛生法與專業評估。

松德醫院則說，精神疾病患者如果有傷人、自傷之虞，警方會將患者護送到指定醫療處所。若患者不願住院，須由精神科專科醫師評估，患者是否符合嚴重病人、有無傷人或自傷行為之虞，並交由2名專科醫師評估，再送交審查委員會決議，是否要將患者強制住院60天。

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