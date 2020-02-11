三發地產董座遭強制送醫 控妻兒設局 吞事業帝國

鍾俊榮接受訪問。（記者王冠仁攝）

2020-02-11 05:30:00

發現公司帳務有2百億不清

〔記者王冠仁、鄭景議、劉慶侯／台北報導〕總市值約4百億的上市公司三發地產集團爆發家族奪產疑雲！董事長鍾俊榮發現公司帳務有2百多億不清，還被配合廠商指控積欠1.5億債務。鍾調查之際，與掌管公司財務的楊姓妻子爭吵，楊與兒子以「精神有狀況」為由，報警將他強制送醫，鍾被關在醫院10天，出院後還發現，自己的座車被安裝GPS追蹤器，辦公室冷氣孔也有密錄器，鍾懷疑妻兒設局，想趁他住院時，侵吞他的事業帝國。

車被裝GPS 冷氣孔有密錄器

記者聯繫上鍾俊榮，他同意受訪、拍攝及刊登全名，鍾無奈地說，針對公司帳務不清、被放GPS與密錄器及「強制」送醫一事，正在收集資料，將在追訴期到期前，近期向相關單位採取法律途徑。

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正在收集資料 採取法律途徑

鍾俊榮表示，過去在外打拚，帳務交由妻子管理，前年陸續有廠商找上他，聲稱許多款項沒如期給付，先後積欠約1.5億元債務。

他查訪發現許多付款簽呈、公文疑遭妻子拖延、刁難，懷疑妻子從中作梗，他輾轉向妻子提議「分治」，並調取相關帳冊卻遭拒。去年4月次子向他索討750萬元買跑車不成卻被次子揍成熊貓眼。鍾去年9月23日想資遣一名不適任的資訊協理，妻子、長子與次子卻先後到他辦公室反對並爭吵。

妻兒控情緒不穩 鍾被送松德醫院

北市警方當天下午獲報，指稱八德路辦公大樓內有人情緒不穩、意圖自殘。警方與救護人員趕到，發現該處是三發地產集團辦公室，報案電話中所說的「情緒不穩的人」，則是董事長鍾俊榮。在場鍾的妻兒指證歷歷，員警也聞到辣椒水氣味，員警以強制力協助將鍾送往松德醫院，他向立委趙天麟求助，10天後才脫身。

鍾說，聽聞妻子向外人灌輸他罹患精神病，案發當天早上才在台南新樓醫院做精神鑑定且一切正常，未料當晚就被指控患有重度思覺失調症，認為應是有人精心設局。

鍾表示，被關在松德醫院「不堪回首，恐怖至極」、「寧去綠島監獄，也不願再進這醫院一次」。他直言，若自己有重度思覺失調症，為什麼出院後能照常處理公司事務、一切對答如常？

鍾出院後清查公司帳務，發現數十年來約有2百多億資金不知去向，且冒出5家他不知情，但設立在妻子、妻子親友名下的投顧公司。

此外，他還發現，自己的高雄座車被安裝GPS追蹤器，台北辦公室冷氣孔內也有密錄器。鍾回想起「被強迫」住院後，妻子到病床旁向他要公司章，懷疑妻子想趁機宣告他是無行為能力之人，進一步侵吞公司。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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