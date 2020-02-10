三發地產宮鬥》被依精神病押入院！ 鍾俊榮嘆：寧可去監獄

三發地產集團董事長鍾俊榮控訴他被關押在精神病院十天。（社會新聞中心記者攝）

2020-02-10 23:59:47

〔記者鄭景議、王冠仁、劉慶侯／台北報導〕鍾俊榮去年9月23日，被依患有重度精神分裂症，強制送往松德醫院住院10天。但諷刺的是，鍾當天早上才在台南新樓醫院做精神鑑定且一切正常，想不到當晚就被妻兒指控患重度精神分裂，且一切細節安排讓他不得脫身，他感嘆說「寧可住監獄」，也懷疑自己被設局。

鍾恐懼地說，被關在松德醫院的10天內宛如一場驚魂記，「不堪回首，恐怖至極」、「寧去綠島監獄也不願再進這醫院一次」。他直言，若自己有重度精神分裂，為什麼出院後他能照常處理公司事務、接受媒體訪問、一切對答如常？顯見有人在向醫院灌輸他患精神病，他懷疑是身邊最親近的人才能讓醫院取信。

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鍾說，他在2006年有輕微抑鬱症就診紀錄，持續服用「鋰鹽」，沒有重劑量藥物，也不曾影響公務及私人生活。他日前聽聞妻子向外人灌輸自己患精神病的風聲，恰巧就在去年9月23日早上，趁著在南部處理公務之餘，到台南新樓醫院進行精神鑑定，鑑定結果顯示，他精神狀況一切正常。

此外，鍾因為去年曾被次子毆打，他聽從安全顧問建議，隨身攜帶辣椒水防身。去年9月23日，他與家人因公事起爭執，次子竟嗆他「你自以為很屌是不是？」還不斷逼近、拿鞋作勢打他，他遂對牆壁噴辣椒水希望控制場面，沒想到妻兒似乎早有預備，隨即拿手機錄影。

鍾俊榮後來在員警以強制力介入下住進松德醫院。他說，住院期間只見過醫生一次，醫生為他做半小時的關懷後，其餘只能見到護士，還被迫吃精神病藥物。他向他人解釋自己沒病卻不被取信，若非透過友人向立委趙天麟等人求救，恐怕自己現在還受困醫院。

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