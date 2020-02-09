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首頁　>　社會

武漢肺炎》網傳南市某院所有確診個案假訊息 衛生局將法辦

網傳南市某診所有武漢肺炎確診個案，南市衛生局指是假消息，亂傳將法辦。（南市衛生局提供）

網傳南市某診所有武漢肺炎確診個案，南市衛生局指是假消息，亂傳將法辦。（南市衛生局提供）

2020-02-09 12:13:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市生衛生局今天表示，近日有社群群組傳播南市某診所及某醫院有武漢肺炎確診個案資訊，特此呼籲民眾以中央疫情指揮中心發佈訊息為準，不要猜測或發散訊息，以免觸法，傳播假訊息，一旦查獲，將依法送辦。

依據傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另，依社會秩序維護法第63條規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

衛生局表示，網路流傳南市某醫院收治確診個案，其個資、旅遊史及內容的消息；另某診所有民眾身體不適，撥打119協請消防局轉送醫院觀察，是南市消防局因應武漢肺炎疫情，基於安全考量，提升個人防護裝備，救護時穿戴全身式防護衣，這是指揮中心前置討論的作業流程，請民眾勿有不當聯想、散播錯誤訊息，造成市民恐慌。

衛生局表示，另，南市某醫院管制部分出入口與部分停車場，是該院防疫應變規劃。因應武漢肺炎疫情的流行疫情或防治措施等相關資訊，都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或無法證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法或社會秩序維護法，一旦查獲，將依法送辦。

若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922或南市衛生局防疫專線（06-2880180）諮詢。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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