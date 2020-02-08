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武漢肺炎》診所遭誤傳有確診病例 醫師提告：別讓台灣變中國

一家診所被誤傳有確診病例，有義警在群組轉PO，醫師決定提告，導正視聽。示意圖。（資料照）

一家診所被誤傳有確診病例，有義警在群組轉PO，醫師決定提告，導正視聽。示意圖。（資料照）

2020-02-09 00:39:14

〔記者王捷／台南報導〕台南一名有中國旅遊史的老翁，診所通報為疑似武漢肺炎案例，消防隊救護人員穿防護衣到診所，路過民眾拍下照片PO網，誤傳診所有確診病例，還有義警轉PO到群組。診所醫師得知後，到派出所對義警提告違反傳染疾病防治法，醫師認為，有必要導正視聽，否則診所未來不敢通報疑似病例，讓台灣變成中國醫療體系崩壞。

一名老翁5日到診所回診，護理師問他是否有中國旅遊史，老翁沒有回答，刷了健保卡才知道老翁剛從香港回來，但沒有發燒、咳嗽，旁邊的患者驚呼武漢肺炎，老翁雙膝一軟暈倒在地。

診所不敢大意，通報消防局有疑似病例，消防局人員穿著全套防護裝到現場，老翁清醒沒有大礙，不過還是送往大醫院篩檢。據了解，救護人員穿著防護衣到場察看被路過民眾拍下PO網，誤傳老翁確診武漢肺炎。

診所這幾天電話鈴響不停，多是匿名民眾打到診所，痛罵醫院出現確診卻沒有停業，甚至有民眾經過診所還說，不要往診所看，以免被傳染。這也引起附近診所恐慌，不願替發燒患者掛號，要求自行到大醫院檢查。

診所外救護人員穿防護衣的照片廣傳，一名義警直接在群組說診所有確診案例，雖然事後得知是假訊息，趕緊回收，但醫師仍對義警提告違反傳染疾病防治法，希望導正視聽，醫師認為，如果再繼續造成恐慌，未來診所也不敢通報疑似病例給中央，這樣反而會造成疫情無法控制。

醫師說，台灣疫情沒有擴散，是因為醫療體系未像中國這樣崩潰，如果診所都不收發燒患者、不敢通報，將患者集中到大醫院，這樣下去醫療通報系統將崩潰，武漢肺炎其實沒有這麼可怕，如果能即早發現、即早治療，痊癒的機會很大。

雖然疾管署等主管機關受到傳染疾病防治法約束，不能公布確診病例診所，但醫師希望，相關單位應該對網路謠言做適時澄清，才能嚇阻民眾廣傳假訊息。

警方已經受理報案，往傳染疾病防治法偵辦，如果有妨害名譽的情況，也會訊問醫師是否要一併提告。

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